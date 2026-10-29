TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeyle, 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının gecikme cezası ve zamlarıyla birlikte silinmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,4 milyon kişiyi kapsaması beklenen düzenlemede, silinmesi öngörülen borç tutarı 3 milyar lira.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı. TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenlemeyle, 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının yanı sıra bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve zamlarının da silinmesi planlanıyor.

GSS PRİM BORCU AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal güvencesi bulunmayan ve emekliler ya da SGK'ye bağlı çalışanlar üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişiler, Genel Sağlık Sigortası kapsamında değerlendiriliyor.

Bu grupta 18 yaşından sonra eğitimine devam etmeyenler, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye gitmeyenler, üniversiteden mezun olup çalışmayanlar ve zorunlu olarak GSS kapsamına alınan diğer kişiler bulunuyor.

GSS primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan vatandaşların primlerini yatırmaması durumunda borç birikiyor. Ödenmeyen tutarlara zamanla gecikme cezası ve gecikme zammı da ekleniyor.

2017 ÖNCESİNE AİT GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİ PLANLANIYOR

TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemenin en önemli maddelerinden birini, 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi oluşturuyor. Daha önce 2016 yılı öncesindeki GSS prim borçları için benzer bir düzenleme hayata geçirilmişti.

Yeni düzenlemeyle borç affının kapsamının genişletilmesi ve 2017 öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının da silinmesi hedefleniyor. Plan kapsamında borçların yanı sıra bunlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamlarından da vazgeçilmesi öngörülüyor.

1,4 MİLYON KİŞİNİN 3 MİLYAR LİRALIK BORCU SİLİNEBİLİR

Planlanan düzenlemenin yaklaşık 1,4 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor. Silinmesi öngörülen toplam GSS prim borcunun ise yaklaşık 3 milyar liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde vatandaşlar, GSS prim borçlarının güncel durumunu e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

2026 YILINDA GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS kapsamında primlerini kendileri ödemek zorunda olan kişiler için 2026 yılında aylık prim tutarı 781 lira olarak belirtiliyor.

Bu tutar, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir testi sonucunda prim ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşları ilgilendiriyor. Primlerin ödenmemesi durumunda borç birikebiliyor ve gecikme nedeniyle toplam borç tutarı artabiliyor.

5,7 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİMİNİ DEVLET KARŞILIYOR

Haberde yer verilen Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişi GSS primlerini kendisi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Buna karşılık 5,7 milyon kişinin primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Prim ödeme gücü bulunmayan vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor.

GELİR TESTİYLE GSS PRİM BORCU SİLİNEBİLİR Mİ?

Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun belirlenmesi halinde GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Haberde belirtilen 2026 yılı tutarına göre, kişi başına düşen gelirin 11 bin liranın altında olması durumunda primlerin devlet tarafından karşılanabildiği ifade ediliyor. Bu koşulları sağlayan kişilerin prim ödeme yükümlülüğü devlet tarafından üstlenilebiliyor.

Gelir testi yaptırmak isteyenlerin ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekiyor.

GSS PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması belirli koşullara bağlı olabiliyor.

Prim borcu olan kişiler, ilgili mevzuat ve yürürlükteki uygulamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları, devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabiliyor.