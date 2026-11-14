MEB, sınav uygulamalarına yönelik yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Değişiklikle birlikte soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde yapay zekâdan yararlanılabilecek. Ortak yazılı sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ni değiştirerek soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde yapay zeka kullanımının önünü açtı. Bakanlığın uygun gördüğü araçlar, bu süreçleri desteklemek ve etkinliğini artırmak amacıyla kullanılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren düzenleme, MEB'e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini, merkezi sistem sınavlarını ve ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarını kapsıyor. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, Bakanlığın uygun gördüğü dijital sistem ve araçlarla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA SINAV YAPILAMAYACAK

Yönetmeliğe göre okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri eğitim süreci boyunca takip edilip desteklenecek.

Öğrenci başarısı, öğretim programındaki öğrenme çıktıları ve kazanımlar esas alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre belirlenecek. Bu faaliyetler, öğrencilerin gelişimlerini izlemek, ihtiyaçlarını belirlemek ve öğretim süreçlerini geliştirmek amacıyla yürütülecek.

Ölçme ve değerlendirme sonuçları; öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama, karşılaştırma ya da kıyaslama amacıyla kullanılamayacak. Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde güvenilirlik, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri esas alınacak.

SINAV TARİHLERİ E-OKUL'DAN İLAN EDİLECEK

Okullardaki sınavlar, Bakanlığın belirlediği takvime göre yapılacak. Tarihler, öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okul üzerinden duyurulacak. Mücbir sebeplerle sınavların belirlenen tarihte yapılamaması halinde valilikler tarihleri değiştirebilecek.

Bazı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinde sınav tarihlerini ilgili okul veya kurumlar belirleyecek.

Uygulamalı sınavlar dışında, birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Sonuçlar şube ve sınıf bazında analiz edilecek; öğrenme eksikliği tespit edilen öğrencilerin durumları öğretmenler ve ilgili zümreler tarafından yeniden değerlendirilecek.

ORTAK YAZILILARIN KAPSAMI YIL BAŞINDA DUYURULACAK

Bakanlığın belirlediği sınıf düzeyleri ve derslerde ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılabilecek. Hangi sınıflarda ve derslerde bu sınavların uygulanacağı öğretim yılı başında açıklanacak. Ülke genelinde ortak yapılmasına karar verilenlerin dışındaki sınavlar, okul genelinde ortak yazılı sınav olarak gerçekleştirilecek.

Ortak yazılıların soruları, Bakanlığın her dönem yayımlayacağı konu ve soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak. Ülke genelindeki ortak yazılılar hariç, okullardaki tüm sınavlar öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu, farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen yazılı yoklama şeklinde yapılacak.

DİL DERSLERİNDE YAZILI VE UYGULAMALI SINAV

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için hem yazılı hem uygulamalı gerçekleştirilecek.

Bu derslerde ülke genelinde ortak yazılı yapılması halinde uygulamalı sınavı okul düzenleyecek. İki sınav birlikte değerlendirilecek. Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.

BECERİLER DÜZENLİ İZLENECEK

Eğitim politikalarına veri sağlamak amacıyla öğrencilerin farklı sınıf düzeylerinde edindikleri bilgi ve beceriler düzenli olarak takip edilecek.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), Dört Beceride Türkçe Dil Gelişimi İzleme Araştırması ve okuryazarlık becerilerine yönelik araştırmalar iki yıllık döngülerle yapılacak. Okul Tabanlı İzleme Araştırması ise belirlenen sınıf ve derslerde her yıl uygulanacak.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) kapsamında da çalışmalar yürütülecek. Bu araştırmaların ulusal raporları, uluslararası raporlarla eş zamanlı yayımlanacak.