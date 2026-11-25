MEB, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 10 kişinin ölümüne neden olan İsa Aras Mersinli'nin ölümüne ilişkin otopsi raporlarını yetersiz bularak ileri düzey toksikolojik inceleme yapılmasını istedi.

ANKA- Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporlarını yetersiz bularak yeniden inceleme istedi. İleri düzey toksikolojik analiz ve otopsinin yenilenmesini talep eden Bakanlığın dilekçesinde, "Mersinli'nin adeta mekanik bir robot gibi hareket etmesinin insan doğasına aykırı olduğu, kendisini yönlendiren maddeleri temin eden bir şer odağının varlığının kaçınılmaz bulunduğu" iddia edildi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, fail Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örnekleri üzerinde Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 21 Nisan 2026 tarihli rapor ile 27 Nisan 2026 tarihli ek rapora işaret edildi.

Dilekçede, söz konusu raporlarda, "alkol, kurumun test sistematiğinde yer alan maddeler ile hekzan, heptan, aseton, toluen, metan, propan ve bütan gibi uçucu maddelere rastlanmadığı"nın belirtildiği aktarıldı. Bu sonuçların yalnızca ilk tarama testi olan "immunoassay" yöntemini yansıttığı, mevcut tespitlerin yeterli olmadığı değerlendirmesine yer verilen dilekçede, bu nedenlerle yeniden inceleme yapılması talep edildi.

"MEKANİK ROBOT GİBİ DAVRANMASI İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

Bakanlığın 4 sayfalık talep dilekçesinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması, insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır.

"KENDİSİNİ YÖNLENDİREN BİR ŞER ODAĞININ VARLIĞI KAÇINILMAZ"

Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."

Bakanlığın dilekçesinde, İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline işaret edilerek, bu şüphenin aydınlatılması için ileri düzey toksikolojik analiz yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDAN OTOPSİ İSTENDİ

Bakanlık, Adli Tıp Kurumu'nda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde ileri analiz yöntemleri kullanılarak yeniden incelenmesini talep etti. Dilekçede, yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin uygulanması istendi.

Dilekçede ayrıca otopsi işleminin yenilenmesi, İsa Aras Mersinli'nin olay öncesindeki irtibatlarının ve HTS kayıtlarının incelenmesi, görüştüğü kişilerin araştırılması talebine yer verildi. Bakanlık, olay gününe ait okul güvenlik kamerası görüntüleri ile otopsi video kayıtlarının da bir örneğinin kendilerine verilmesini istedi.