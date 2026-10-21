MEB’in 10 Kasım’da ortak yazılı sınav yapılmasına yönelik kararı tartışmaları beraberinde getirdi. Ara tatil dönemine denk gelen 10 Kasım’da sınav yapılacak olması, Atatürk’ü anma törenlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı Okul Geneli Ortak Yazılı Uygulama Takvimi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım 2026'ya ortak yazılı sınav planlandı. Eğitim-İş Sendikası, anma programlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karara itiraz etti.

Geçmiş yıllarda 10 Kasım'ın ara tatile denk gelmesi tepkilere neden olmuştu. Bu yıl ise anma gününe sınav konulması, sendikanın takvimin değiştirilmesi talebiyle Bakanlığa başvurmasına yol açtı.

TÜM SINAVLARIN BAŞKA GÜNE ERTELENMESİ İSTENDİ

Eğitim-İş, internet sitesindeki açıklamasında, 20 Ekim 2026'da MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Sendika, başvurusunda 10 Kasım'daki sınavların okullarda düzenlenecek tören ve etkinlikleri aksatacağını, öğrenci ve öğretmenlerin hazırlıklarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bu gerekçelerle 10 Kasım 2026'da yapılması planlanan tüm ortak yazılı sınavların başka bir güne ertelenmesini ve takvimin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Açıklamada, 10 Kasım'da okullarda anma törenleri yapıldığı, öğrenci ve öğretmenlerin saygı duruşunda bulunduğu ve günün anlamına uygun etkinlikler düzenlendiği hatırlatıldı. Sendika, sınavların öğrenci ve öğretmenlerin anma programlarına odaklanmasını engelleyeceği görüşünü dile getirdi.

SİSTEMİN TÜMÜYLE KALDIRILMASINI DA TALEP ETTİ

Eğitim-İş, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ni “öğretmenin mesleki özerkliğini yok sayan, eğitim ve ölçme-değerlendirme sürecini merkezileştiren antidemokratik bir uygulama” olarak niteledi.

10 Kasım'daki sınavların ertelenmesini en acil talepleri olarak açıklayan sendika, asıl talebinin ise Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin tümüyle kaldırılması olduğunu bildirdi.