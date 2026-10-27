İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Kylian Mbappe'yi geride bırakarak 2026 Ballon d’Or ödülünü kazandı. Bayern Münih formasıyla başarılı bir sezon geçiren 33 yaşındaki yıldız, 25 yıl sonra bu ödüle ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, 2026 Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu. Londra’da düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan 33 yaşındaki yıldız, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal’ı geride bırakarak 25 yıl aradan sonra ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Bayern Münih formasıyla 2025-2026 sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Kane, kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 73 gol kaydetti. Alman ekibinin yerel ligde ve kupada başarıya ulaşmasına katkı sağlayan yıldız futbolcu, kariyerinde ilk kez Ballon d’Or ödülünü kazandı.

FORMASIYLA 51 MAÇTA 61 GOL

Kane, 2001 yılında ödülü kazanan Michael Owen’dan sonra Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu. Oylamada Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

İngiliz golcü, Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 maçta 61 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 14 kez fileleri havalandırdı. Kane, Bundesliga’da üst üste üçüncü kez gol krallığına ulaştı ve sezonu Yılın Forveti ödülüyle de tamamladı.

ÖDÜLÜ ALIRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ödülünü Londra’daki törende alan Kane, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Vay canına, neredeyse konuşamıyorum” ifadelerini kullandı. İngiltere’de düzenlenen törenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten yıldız futbolcu, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Kane, kariyer yolculuğunun kolay geçmediğini de vurgulayarak genç futbolculara hayallerinin peşinden gitmeleri yönünde mesaj verdi. İngiliz yıldızın Ballon d’Or zaferi, 2001’de Michael Owen’ın kazandığı ödülden sonra ülke futbolu adına bir ilki daha beraberinde getirdi.