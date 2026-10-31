Ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun Avustralya’nın Sidney kentinde işlettiği Anason restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Sivrioğlu’nun, Avustralya Vergi Dairesi’ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yaklaşık 72,4 milyon TL borcu olduğu öğrenildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında hizmete açtığı Anason restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu bulunduğu belirtilen restoranla ilgili gelişme gündem oldu. Söz konusu borcun Türk lirası karşılığının yaklaşık 72,4 milyon TL olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Somer Sivrioğlu, restoranın yaklaşık beş yıldır ciddi mali sıkıntılar yaşadığını belirtti. İşletmenin başarılı bir restoran olduğunu ancak yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle biriken vergi borçlarını ödemekte güçlük çektiklerini dile getiren ünlü şef, borcun yapılandırılması için yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını söyledi.

ANASON RESTORANININ 2 MİLYON AVUSTRALYA DOLARININ ÜZERİNDE VERGİ BORCU BULUNUYOR

Daily Telegraph'ın haberine göre, Somer Sivrioğlu'nun Sidney'de faaliyet gösteren Anason restoranının Avustralya Vergi Dairesi'ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları tutarında borcu bulunuyor. Yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık gelen borç nedeniyle restoranın yönetimi kayyuma devredildi.

Yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivrioğlu, işletmenin yaklaşık beş yıldır ciddi mali sorunlarla mücadele ettiğini ifade etti. Restoranın başarılı bir işletme olduğunu vurgulayan ünlü şef, zor geçen dönemde biriken vergi yükümlülüklerini yerine getiremediklerini belirtti.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

Restoranı faaliyetlerine devam ettirmek istediklerini belirten Somer Sivrioğlu, mali sorunların çözümü için çeşitli girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Ünlü şef, küçük işletmelere yönelik sunulan yapılandırma programından yararlanmak amacıyla başvuru yaptıklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Bunun ardından 30 aylık bir ödeme planı için yeniden başvurduklarını aktaran Sivrioğlu, söz konusu başvuruya dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini dile getirdi. Ancak yaşanan süreçte restoranın vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredilmesinin önüne geçilemedi.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN RESTORANIN SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Anason restoranının faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Somer Sivrioğlu, işletmenin tedarikçilere, çalışanlara ve diğer alacaklılara herhangi bir borcu bulunmadığını savundu. Sivrioğlu, restoranın tek borcunun Avustralya Vergi Dairesi'ne olduğunu ifade etti.

2015 yılından bu yana Sidney'de hizmet veren Anason restoranıyla ilgili gelişmelerin ardından gözler işletmenin geleceğine çevrildi. Restoranın kayyum yönetimindeki faaliyetlerinin nasıl devam edeceği ve vergi borcuna ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.