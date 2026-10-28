Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul’da hizmet vermesi planlanan sürücüsüz araç Robomartı’yı sosyal medya hesabından tanıttı. Yakın zamanda uygulamaya eklenmesi beklenen aracın videosunda, kapıların otomatik açıldığı ve aracın belirtilen noktaya doğru hareket ettiği görüldü.

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından sürücüsüz araç projesi Robomartı’yı paylaştı. Martı mühendislerinin üzerinde çalıştığı aracın, yakın zamanda uygulamadaki seçeneklere eklenmesi bekleniyor.

Uygulama üzerinden çağrılabilecek Robomartı’nın yolcuları istedikleri noktaya götürmesi planlanıyor. Tanıtım videosunda aracın yolcuya yaklaştığı, kapılarının otomatik açıldığı ve ardından hareket ettiği görülüyor. Projeye ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

MARTI TAG DAVASINDA KARAR ŞİRKET LEHİNE ÇIKTI

Martı TAG ile taksiciler arasındaki dört yıllık hukuk mücadelesinde de 23 Ekim 2026’da karar çıktı. Taksicilerin açtığı haksız rekabet davasında Martı TAG lehine sonuçlanan süreçte, paylaşımlı yolculuk sisteminin genel olarak yasaklanamayacağı yönünde karar verildi.

Robomartı projesiyle gündeme gelen şirket, böylece şehir içi ulaşımda yeni bir modeli de tartışmaya açtı. Sürücüsüz aracın ne zaman hizmete gireceği ve nasıl çalışacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.