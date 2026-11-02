İsveç'teki süpermarket zinciri ICA'nın bazı mağazalarına düzenlenen siber saldırıda, buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarının uzaktan 50 dereceye yükseltildiği bildirildi. Çok sayıda gıdanın bozulmuş olabileceği değerlendirilirken bazı marketler geçici olarak kapatıldı.

İsveç'in önde gelen süpermarket zincirlerinden ICA'nın bazı mağazaları, gece saatlerinde siber saldırıya uğradı. Saldırganların soğutma sistemlerine uzaktan müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını 50 dereceye yükselttiği bildirildi.

Saldırıdan etkilenen işletmeler arasında Sjöbo ve Tomelilla kentlerindeki ICA Kvantum mağazaları da bulunuyor. Soğuk ortamda saklanması gereken çok sayıda gıda ürününün bozulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Etkilenen ürün miktarı ve maddi zarara ilişkin henüz kesin bilgi paylaşılmadı.

BAZI MAĞAZALAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

ICA, saldırının ardından bazı mağazaların sabah saatlerinde kapalı kalacağını açıkladı. Şirket, etkilenen marketlerin İsveç saatiyle 09.00'da yeniden açılmasının beklendiğini duyurdu.

Müşterilerinden özür dileyen ICA yönetimi, sistemlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Saldırının arkasındaki kişi ya da gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay, son haftalarda çeşitli ülkelerde işletmeleri hedef alan siber saldırıların ardından yaşandı. Fransa ve ABD'de de benzer saldırıların bildirildiği belirtildi.