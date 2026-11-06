Market alışverişinde farkında olmadan bütçenizden daha fazla para çıkmasına neden olan bazı ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Alışveriş arabasına ürünleri yerleştirirken dikkat edilmesi gereken 5 önemli detay, hem gereksiz harcamaların hem de beklenmedik masrafların önüne geçmenize yardımcı olabilir.

Aynı marketten alışveriş yapan iki kişi, ürün seçimi ve alışveriş alışkanlıkları nedeniyle farklı tutarlarda ödeme yapabiliyor. Küçük görünen tercihler aylık mutfak bütçesini doğrudan etkileyebiliyor.

MARKETTE EN ÇOK YAPILAN HATALAR

Market alışverişine aç gitmek, ihtiyaç listesi hazırlamamak ve indirim etiketlerine bakarak plansız ürün almak bütçeyi zorlayabiliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinin sık satın alındığı ailelerde bu alışkanlıklar ay sonunda önemli bir harcama farkı oluşturabiliyor.

Bir ürünün büyük ambalajlı olması her zaman daha ekonomik olduğu anlamına gelmiyor. Kilogram veya litre fiyatını karşılaştırmak, gerçek birim maliyeti anlamanın en kolay yollarından biri olarak öne çıkıyor.

İndirimli ürünlerde de son kullanma tarihi, ambalaj miktarı ve ürünün gerçekten ihtiyaç olup olmadığı kontrol edilmeli. Sırf kampanya var diye alınan ve kullanılmadan bozulan gıdalar, tasarruf yerine israfa neden olabiliyor.

MUTFAK BÜTÇESİNİ KORUMANIN YOLLARI

Haftalık yemek planı hazırlamak, gereksiz alışverişlerin önüne geçebiliyor. Evde bulunan bakliyat, makarna, yağ ve temel gıdaların kontrol edilmesi aynı ürünün tekrar satın alınmasını engelliyor.

Sebze ve meyveleri mevsiminde tercih etmek de bütçeyi yönetmeye yardımcı olabiliyor. Ürünlerin saklama koşullarına dikkat edilmesi, bozulma nedeniyle oluşan kayıpları azaltıyor.

Alışveriş sırasında ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatının aynı olup olmadığını kontrol etmek de önemli. Özellikle çok sayıda ürün alınan alışverişlerde küçük fiyat farklılıkları gözden kaçabiliyor.

Uzmanların önerdiği temel yaklaşım, indirim miktarından önce gerçek ihtiyacı belirlemek. Çünkü en ucuz alışveriş, çoğu zaman ihtiyaç duyulmayan ürünü hiç satın almamaktan geçiyor.