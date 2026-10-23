Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat, şöhret öncesinde çiğ köfteci olduğu iddiası gündeme geldi. Genç şarkıcının yıllar öncesine ait olduğu öne sürülen fotoğrafı sosyal medyada ilgi görürken, görüntü kısa sürede magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.

Son dönemde müzik dünyasının dikkat çeken gruplarından Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Grubun üyelerinden Esin Bahat da dansları, sahne enerjisi ve tarzıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Ancak genç şarkıcı, bu kez geçmişine ilişkin sosyal medyada yayılan bir fotoğrafla gündeme taşındı.

ESKİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esin Bahat'ın içerisinde bulunduğu fotoğrafta, bir çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görülüyor. Görüntünün yaklaşık dokuz yıl öncesine ait olduğu ileri sürülürken, fotoğrafın yeniden paylaşılması sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Fotoğrafta yer alan kişi Bahat genç şarkıcının o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı iddia edildi. Ancak görüntünün çekildiği tarih ve koşullara ilişkin ayrıntılar henüz kesinlik kazanmadı.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜ İLE ŞİMDİKİ TARZI KARŞILAŞTIRILDI

Fotoğrafın gündeme gelmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, Esin Bahat’ın yıllar önceki görüntüsünü günümüzdeki profesyonel çekimleri ve sahne tarzıyla karşılaştırdı. Geçmişteki sade görünümü ile sahnelerde tercih ettiği kombinler arasındaki fark, paylaşımlarda öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Bahat’ın yıllar önceki yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen kare, genç şarkıcının müzik kariyeri öncesindeki dönemine dair merak uyandırdı. Paylaşım, kısa sürede magazin gündeminde yer bulurken sanatçının geçmişteki görüntüsü de yeniden konuşulmaya başlandı.

Bahat’ın söz konusu işletmede çalıştığına ilişkin kendisi tarafından yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.Görüntünün yeniden gündeme gelmesi ise Esin Bahat’ın yıllar içindeki değişimini ve geçmişine ilişkin merakı magazin gündemine taşıdı.