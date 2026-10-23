Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in 4 milyon sterlinlik malikanesi, yıldız futbolcu maçtayken soyuldu. Güvenlik kameraları ve alarm sistemine rağmen eve giren şüphelilerin mücevherler ve değerli eşyaları çaldığı bildirildi.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in 4 milyon sterlin değerindeki evi, futbolcu maçtayken soyuldu. Cheshire Polisi, kimliği belirsiz üç şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı belirtildi.

ORMANLIK ALANDAN GİRDİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

The Sun'ın haberine göre altı yatak odalı malikanede güvenlik kameraları, alarm sistemi ve elektrikli giriş kapıları bulunuyordu. Şüphelilerin evin arkasındaki ormanlık alandan ilerleyip bahçe çitini aştıkları değerlendiriliyor.

İngiliz basınında evden mücevherler ve başka değerli eşyaların çalındığı belirtildi. Çalınan eşyaların toplam değerine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MAÇ SONUNDA TEKNİK HEYETİ ELEŞTİRMİŞTİ

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği karşılaşmanın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

Maçın ardından teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini savunmuştu. Topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını söylemişti.

Fernandes, taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna ise "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.