Makarna markası Filiz, ambalajında harf değiştirince ortaya çıkan anlam değişikliği tepki çekti. Daha önce paketlerinde “Türk Buğdayı” ifadesini kullanan marka, “Türkiye’nin Buğdayı” ifadesine yer vermeye başladı. Bu değişiklik sosyal medyada tartışma başlattı. Çığ gibi tepkiyi gören Filiz Makarna, “Türk” adını eskisi gibi ambalajlara yazacaklarını duyurdu.

İtalyan Barilla’ya ait olan Filiz makarna, paketlerdeki “Türk Buğdayı” ibaresini “Türkiye’nin Buğdayı” yapmıştı. Firma, gelen yoğun tepki üzerine çark etti. Çığ gibi tepkiyi gören Filiz Makarna, “Türk” adını eskisi gibi ambalajlara yazacaklarını duyurdu.

Vatandaştan, “Milli kimliğimizi yok sayıyorlar. Türk adından rahatsız oluyorlar” tepkisi geldi şirket ise, “Değişikliğin yarattığı hassasiyetin farkındayız” dedi.

Makarna üreticileri arasında yer alan İtalyan Barilla’nın, Türkiye’deki markası Filiz Makarna, “Türk Buğdayı” ifadesindeki “Türk” kelimesinin çıkararak yerine “Türkiye’nin Buğdayı” ifadesini kullandı. Sosyal medya başta olmak üzere, vatandaştan büyük tepki geldi.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Kullanıcılardan “İtalyan, Fransız ve Yunan ifadeleri kullanılmaya devam ederken Türkiye’de neden Türk yerine Türkiye deniliyor?” , “Milli kimliğimizi yok sayıyorlar”, “Türk adından rahatsız oluyorlar” tepkileri peş peşe geldi. Boykot çağrıları da yapılmaya başlandı. Tepkiler sonuç verdi, şirketten açıklama geldi.

Barilla bünyesinde faaliyet gösteren Filiz Makarna, “Türk Buğdayı” ifadesinin yeniden kullanılacağını duyurdu. Tepkilerin ardından şirkettin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kullandığımız buğdayın tamamı geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’de yetiştirilmektedir. Türkiye’nin Buğdayı ifadesiyle, kullandığımız buğdayın ithal olmadığını ve Türkiye’de yetiştirildiğini belirtmeyi amaçladık. Bu değişiklik, “Türk” ifadesinden kaçınma amacı taşımamaktadır. Ancak değişikliğin bazı tüketicilerimizde hassasiyet yarattığının farkındayız. Bu nedenle ambalajlarımızda “Türk Buğdayı” ifadesini yeniden kullanma kararı aldık ve gerekli çalışmalara başladık.”

ÇAYKUR DA HATASINI ANLADI

Çaykur markası, ambalajındaki “Türk çayı” ibaresini ekim ayında kaldırdı. Yerine “Bizim çayımız” yazdı. Sosyal medyada, bu değişikliğe büyük tepki geldi. Tepkiler sonuç verdi. Paketinden Türk adını kaldıran Çaykur, “Türk çayı” ifadesini yeniden ekledi.