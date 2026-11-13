Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ev sahipliğindeki resmi törende panik anlar yaşandı. Elysee Sarayı’nın girişinde görevli iki muhafız peş peşe yere yığılırken, Macron’un da müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı. Muhafızların sağlık durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladığı resmi karşılama töreninde beklenmedik bir olay yaşandı. Sarayın girişinde görev yapan iki muhafız, kısa aralıklarla bilinçlerini kaybederek yere yığıldı.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen törende ilk olay, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini'nin makam aracının sarayın giriş kapısına yaklaştığı sırada meydana geldi. Tören düzeninde bekleyen muhafızlardan biri aniden yere düşerken çevredeki görevliler hemen harekete geçti.

MACRON, BAYILAN MUHAFIZIN YARDIMINA KOŞTU

Muhafızın yere yığılmasının ardından Emmanuel Macron ve başkanlık personeli yardım etmek üzere olay yerine yöneldi. Bilincini kaybeden muhafız, görevliler tarafından hızla tören alanından uzaklaştırıldı.

Ancak ilk muhafıza müdahale edildiği sırada ikinci bir muhafız da aniden yere düştü. İki muhafızın peş peşe bayılması, resmi karşılama töreninde kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Yaşananlara rağmen karşılama programının nasıl devam ettiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ELYSEE SARAYI'NDAKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Elysee Sarayı'nda yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde muhafızlardan birinin yere yığılması ve çevredeki görevlilerin müdahalesi dikkat çekti.

Olayın ardından gözler, Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılabilecek açıklamaya çevrildi. Ancak iki muhafızın neden bayıldığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

MUHAFIZLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tören sırasında bayılan iki Elysee Sarayı muhafızının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhafızların bilinç kaybına neyin yol açtığı ve olayın ardından tıbbi gözetim altına alınıp alınmadıkları da henüz bilinmiyor.