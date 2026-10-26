Yemeklerde ve içeceklerde kullanılan limonun yarısı çoğu zaman sonraki kullanım için ayrılıyor. Kesilmiş limonun uygun koşullarda saklanması, kurumasını ve kirlenmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Limon, mutfaklarda sıkça kullanılan ancak bazen tek seferde tamamı tüketilmeyen ürünlerden biri. Kesilmiş limon açıkta bırakıldığında yüzeyi kuruyabiliyor ve çevresindeki kokuları içine çekebiliyor.

Limonun kullanılmayan kısmı temiz bir kapta veya uygun bir saklama ambalajında buzdolabına konulmalı. Kesilmiş meyvelerin oda sıcaklığında uzun süre bırakılmaması gerekiyor. Limonu kullanmadan önce yüzeyinin temiz olmasına dikkat edilmesi de önemli.

Limonun bozulduğunu düşündüren küf, yumuşama veya olağan dışı görünüm fark edildiğinde tüketilmemesi gerekiyor. Uygun saklama yöntemi, hem ürünün kalitesinin korunmasına hem de gereksiz gıda israfının azaltılmasına yardımcı oluyor.