Hollywood'un en gözde isimlerinden biri olan oyuncu ve yapımcı Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü partisine Al Pacino, Tobey Maguire ve Justin Trudeau katıldı. Ünlü isimlerin katıldığı geceye, beyaz bir otobüsle getirilen genç kadınlar da geceye damga vurdu.

Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü partisi, Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi. Al Pacino, Tobey Maguire ve Justin Trudeau gibi tanınmış isimlerin katıldığı geceye, beyaz bir otobüsle partiye getirilen çok sayıda genç kadın damga vurdu.

Cumartesi gecesi özel bir evde düzenlenen doğum günü kutlamasına, sinema ve müzik dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

PARTİYE BEYAZ OTOBÜSLE KADINLAR GETİRİLDİ

Dünyaca ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasında birbirinden tanınmış isimler yer alırken, gecenin en çok konuşulan ayrıntısı çok sayıda genç kadını taşıyan beyaz bir otobüs oldu.

Kadınlar, Al Pacino, Tobey Maguire, Adrien Brody, Jonah Hill ve Casey Affleck gibi oyuncularla birlikte partiye giriş yaparken görüntülendi.

HOLLYWOOD YILDIZLARI GECEYE AKIN ETTİ

Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü kutlamasına Orlando Bloom, 50 Cent, Cara Delevingne ve Justin Trudeau da katıldı.

Ünlü rapçi 50 Cent, Hollywood yıldızlarının buluştuğu gecenin perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Partiye otobüsle getirilen genç kadınların da dikkat çektiği geceyi 50 Cent, "çılgınca" sözleriyle anlattı.

50 Cent, kutlamadan görüntülerin yer aldığı bir fotoğraf kolajını Instagram hesabından paylaşarak, "Partiye davet edilmedin, kahretsin. Bu ne anlama geliyor? Leo'nun partisi çılgıncaydı!" ifadelerini kullandı.

DİCAPRİO'NUN SEVGİLİLERİNİN YAŞI DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Leonardo DiCaprio, geçmişte kendisinden 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı yönündeki iddialar nedeniyle sık sık magazin gündemine gelmişti.

Ünlü oyuncunun 2023 yılından bu yana 28 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte olduğu biliniyor.