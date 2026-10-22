Lastik basıncını düzenli kontrol etmek, aracın yol tutuşu ve lastiklerin kullanım ömrü açısından önemli. Yanlış basınç hem güvenliği hem de sürüş maliyetlerini etkileyebilir.

Araç lastiklerinin basıncı zamanla değişebilir. Hava sıcaklığı, lastiğin durumu ve kullanım koşulları bu değişimde etkili olabilir.

Basıncın üreticinin önerdiği seviyenin altında kalması, lastiğin daha fazla esnemesine ve yuvarlanma direncinin artmasına neden olabilir. Bu durum yakıt tüketimini etkileyebileceği gibi lastiklerin düzensiz aşınmasına da yol açabilir.

Basıncın gereğinden yüksek olması da doğru bir çözüm değildir. Yanlış basınç, lastiğin yolla temasını ve sürüş özelliklerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle lastikler, aracın üreticisi tarafından belirtilen değerlere göre kontrol edilmeli.

Önerilen basınç bilgisi çoğu araçta sürücü kapısı çevresindeki etikette veya kullanım kılavuzunda bulunabilir. Ölçümün lastikler soğukken yapılması genellikle daha doğru sonuç verir.

Lastiklerin yalnızca basıncına değil, diş derinliğine, yanaklarında oluşan kesiklere ve olağan dışı aşınma izlerine de bakılmalı. Direksiyonda titreme, aracın bir tarafa çekmesi veya lastikte gözle görülür hasar varsa profesyonel kontrol gerekebilir.

Düzenli lastik kontrolü, beklenmedik masrafların yanı sıra özellikle yağışlı havalarda yaşanabilecek güvenlik sorunlarının önlenmesine de yardımcı olur.