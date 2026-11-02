İç çamaşırı markası Victoria's Secret dahil olmak üzere dünyaca ünlü onlarca modaevinin podyumlarında yürüyen Hollandalı manken Lara Stone, meme kanserine yakalandığını açıkladı.Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten 42 yaşındaki model, hastalığın erken teşhis edilmesinden dolayı minnettar olduğunu ifade ederek kadınlara sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü Hollandalı model Lara Stone'dan hayranlarını üzen haber geldi. Victoria's Secret başta olmak üzere Chanel, Prada, Versace ve Louis Vuitton gibi dünyaca tanınan modaevleriyle çalışan 42 yaşındaki model, meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Özel hayatını ve kişisel yaşamına ilişkin gelişmeleri sosyal medyada paylaşmayı pek tercih etmediğini belirten Stone, bu kez sağlık durumuyla ilgili açıklama yapma kararı aldı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yayımladığı mesajda, yakın zamanda meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Teşhisin kendisi için büyük bir şok olduğunu ifade eden ünlü model, hastalığın erken dönemde tespit edilmesinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

"BU BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"

Lara Stone, sosyal medya paylaşımında yaşadığı süreci anlatarak kadınlara da önemli bir mesaj verdi.

Ünlü model açıklamasında, "Bu elbette büyük bir şok oldu ve bunu erken öğrendiğim için çok minnettarım. Özel hayatımı internette pek paylaşmam ama bu paylaşım sadece bir kişinin bile göğüslerini kontrol etmesine veya ertelediği randevuyu almasına vesile olursa, paylaşmaya değer" ifadelerini kullandı.

Stone, mesajının devamında kadınlara vücutlarındaki değişiklikleri görmezden gelmemeleri konusunda seslendi. Paylaşımına meme kanseri farkındalığına dikkat çeken bir görsel de ekleyen model, sağlık kontrollerinin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ AYRINTI VERMEDİ

Meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavi gördüğünü açıklayan Lara Stone, hastalığının evresi ve uygulanan tedavi yöntemi hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Ünlü modelin açıklamasında öne çıkan en önemli noktalardan biri, hastalığın erken dönemde tespit edilmiş olması oldu. Stone, bu nedenle kendisini şanslı hissettiğini belirterek yaşadıklarını diğer kadınların sağlık kontrollerini ertelememesi için paylaşmak istediğini ifade etti.

MODA DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Lara Stone'un sağlık durumunu kamuoyuyla paylaşmasının ardından moda dünyasından da destek mesajları geldi.

Ünlü modeller Lily Aldridge ve Karen Elson, sosyal medya üzerinden Stone'a geçmiş olsun dileklerini ileten isimler arasında yer aldı. Meslektaşlarının destek mesajları, Stone'un paylaşımının ardından dikkat çekti.

LARA STONE KİMDİR?

20 Aralık 1983 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Lara Stone, uluslararası moda sektörünün tanınmış modelleri arasında bulunuyor. Henüz genç yaşlarda modellik kariyerine adım atan Stone, yıllar içerisinde dünyanın önde gelen modaevleri ve markalarıyla çalıştı.

Chanel, Prada, Fendi, Versace ve Louis Vuitton gibi markaların çalışmalarında yer alan model, Calvin Klein kampanyalarıyla da geniş kitleler tarafından tanındı. Victoria's Secret ile gerçekleştirdiği çalışmalar da kariyerinde öne çıkan projeler arasında yer aldı.

İngiliz komedyen David Walliams ile 2010 yılında evlenen Stone, 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten Alfred adında bir oğlu bulunan model, 2021 yılında David Grievson ile evlendi. Çiftin 2023 yılında Bob adını verdikleri bir çocukları daha dünyaya geldi.