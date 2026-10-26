AA- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan V.Y. (23) ile Y.E. (23) tutuklandı.
Polis ekipleri, Göl Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 kuyumcuya sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.