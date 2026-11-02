Altın fiyatları kadar kuyumcularda uygulanan işçilik bedelleri de vatandaşların cebini etkiliyor. Bilezik, yüzük ve takı alırken ödenen işçilik, ürün bozdurulurken aynı şekilde geri alınmayabiliyor. Peki altın alırken hangi ayrıntılara dikkat edilmeli?

Altın, Türkiye'de hem yatırım hem de geleneksel takı alışverişi açısından önemli bir yere sahip. Düğünlerde, özel günlerde ve birikim amacıyla tercih edilen altın ürünleri farklı işçilik maliyetleriyle satışa sunuluyor.

Vatandaşların yaptığı en önemli hatalardan biri yalnızca gram fiyatına bakarak alışveriş yapmak. Oysa ürünün tasarımı, işçiliği, ayarı ve kuyumcunun uyguladığı alış-satış farkı toplam maliyeti değiştirebiliyor.

BİLEZİK VE TAKILARDA İŞÇİLİK FARKI VAR

Her altın ürününün üretim şekli aynı değil. Sade gram altın ürünleriyle detaylı işlemeli bilezikler veya taşlı takılar arasında işçilik maliyeti bakımından önemli farklılıklar bulunabiliyor.

Özellikle el işçiliği yoğun olan ürünlerde alış fiyatı, yalnızca altının ham değerinden oluşmuyor. Tasarım ve üretim maliyeti de fiyatın üzerine eklenebiliyor.

BOZDURURKEN NEDEN DAHA AZ PARA ALINIYOR?

Vatandaşların alışveriş sırasında en çok şaşırdığı konulardan biri, altını bozdururken karşılaştıkları fiyat farkı. Satın alma sırasında ödenen işçilik bedelinin tamamı satışta geri alınmayabiliyor.

Bu nedenle aynı gram ağırlığındaki iki farklı ürünün bozdurma değeri farklı çıkabiliyor. Ürünün türü, ayarı, piyasadaki talep ve kuyumcunun alış fiyatı sonucu etkiliyor.

ALTIN ALIRKEN KUYUMCUYA HANGİ SORULAR SORULMALI?

Alışveriş sırasında ürünün ayarı, gramı, işçilik bedeli ve geri alım koşulları mutlaka sorulmalı. Vatandaşın yalnızca vitrin fiyatına bakması, ileride beklediğinden daha düşük bir satış değeriyle karşılaşmasına neden olabilir.

Ayrıca fatura veya satış belgesinin alınması önemli. Böylece ürünün özellikleri ve satın alma işlemi kayıt altına alınmış olur.

YATIRIM AMAÇLI ALTIN ALANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Yatırım amacıyla altın alanların ürünün kolay alınıp satılabilir olmasına dikkat etmesi gerekiyor. İşçilik maliyetinin yüksek olduğu ürünler, kısa vadeli alım satım işlemlerinde beklenen avantajı sağlamayabilir.

Bunun yanında altın fiyatları uluslararası ons fiyatı, döviz kuru ve piyasa koşullarından etkileniyor. Bu nedenle altın fiyatlarının sürekli yükseleceği düşüncesiyle borçlanarak yatırım yapmak risk oluşturabilir.

ALTIN ALIŞVERİŞİNDE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIN

Aynı ürün için farklı kuyumculardan fiyat almak vatandaşın maliyetini daha doğru değerlendirmesine yardımcı olabilir. Özellikle yüksek gramlı ürünlerde küçük fiyat farkları bile toplam ödemede önemli tutarlara ulaşabilir.

Vatandaşların alış ve satış fiyatlarını ayrı ayrı sorması gerekiyor. Sadece satış fiyatını öğrenmek, ürünün ileride ne kadar değerle geri alınabileceğini anlamak için yeterli değil.