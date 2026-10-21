CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla görülen davada savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 9 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama için ise beraat talep edildi.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza davasında duruşma savcısı mütalaasını sundu.

Savcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “parti içi seçim ve oylamalarda hile” yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde AKP’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat talep edildi.

SAVCILIKTAN CEZA VE BERAAT TALEBİ

Savcılık mütalaasında, aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in de bulunduğu dokuz isim hakkında ceza verilmesi istenirken, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın beraat etmesi talep edildi.

Savcının mütalaası, mahkemenin nihai kararı anlamına gelmiyor. Sanıkların hukuki durumu, yargılama sonucunda mahkeme tarafından karara bağlanacak.