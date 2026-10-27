Uzun süredir kullanılmayan banka hesapları, kartlar ve otomatik ödeme talimatları gözden geçirilmediğinde beklenmedik masraf veya takip sorunlarına neden olabilir. Hesaplarını kontrol etmek isteyenlerin birkaç basit ayrıntıya dikkat etmesi gerekiyor.

Bir dönem maaş almak, alışveriş yapmak veya bir kampanyadan yararlanmak için açılan banka hesapları zamanla unutulabiliyor. Kişi başka bir bankaya geçse bile eski hesabı açık kalabiliyor. Bu nedenle kullanılmayan hesapların durumunu belirli aralıklarla kontrol etmek, kişisel finans yönetimi açısından önem taşıyor.

Öncelikle hesaba bağlı banka kartı, otomatik ödeme talimatı ve aboneliklerin kontrol edilmesi gerekiyor. Kullanılmayan bir kartın ya da eski bir ödeme talimatının hâlâ aktif olup olmadığını bankanın mobil uygulamasından veya müşteri hizmetlerinden öğrenmek mümkün olabilir.

Hesabın uzun süredir kullanılmaması, tek başına her durumda borç oluştuğu anlamına gelmez. Ücret ve kesintiler hesabın türüne, sözleşmeye ve ilgili bankacılık koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle hesap ekstresini incelemek ve anlamlandırılamayan işlemler için bankadan açıklama istemek daha doğru bir yaklaşım olur.

Kapatılmak istenen hesaplarda ise önce kalan bakiye, bekleyen işlemler ve hesaba bağlı hizmetler kontrol edilmeli. Hesabın kapatıldığına ilişkin teyidin saklanması da ileride yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçmeye yardımcı olabilir.