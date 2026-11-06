Lüks çanta ve saat satışlarıyla anılan ve ünlülerin kuyumcusu olarak da bilinen Ersan Gülmez’in Fenerbahçe Liverpool maçında ‘totem yaptığı’ çoraplar 27 bin dolara alıcı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelirin devlet korumasındaki çocuklara bağışlanacağına ilişkin paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, dekontta alıcı olarak görünen vakfın kendi bünyesinde olmadığını belirterek içeriğin kaldırılmasını ve erişimin engellenmesini de istedi.

Sosyal medyada ‘Ersan Diamond’ adı altında yaptığı lüks çanta ve saat satışlarıyla tanınan Ersan Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool maçında yaptığı totemle gündeme geldi.

Maç esnasında çorabını her çıkardığında gol olduğunu öne sürerek totem yapan Gülmez, karşılaşmanın ardından bu çorabı açık artırmaya çıkardı.

GELİRİ BAĞIŞLAYACAK

Başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlenen çorap, kısa sürede gelen tekliflerle 27 bin dolara (1 milyon 350 bin TL) alıcı buldu.

Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını ve dekontu paylaşacağını açıklayan Gülmez, buna rağmen eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada, “Bağış yapacaksan doğrudan yap, çorap satmak da ne?” yorumları yapıldı.

BAKANLIK'TAN SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dimond’ın çorapları satıp gelirini devlet koru masındaki çocuklara bağışlayacağı yönündeki paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık açıklamasında ise hakkında suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeninin kimliği E.D. olarak verildi.

İÇERİĞİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Bakanlık, devlet korumasındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesini ve resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesiyle sürecin gösteri haline getirilmesini kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Paylaşımın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/1'inci maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi de talep edildi.

DEKONTTAKİ VAKIF BAKANLIĞA BAĞLI DEĞİL

Bakanlık, paylaşılan dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın kendi bünyesinde faaliyet göstermediğini, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu vakfa yapılan bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algıya neden olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik girişimlere karşı hukuki ve idari tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

'OLUŞAN YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM'

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersan Gülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol müsabakası sırasında yaptığım paylaşım, tamamen mizahi ve ironik bir yaklaşımla insanları bağış yapmaya teşvik etmek ve özellikle çocuklara yönelik yardımlaşma konusunda farkındalık oluşturmak amacı taşımaktaydı. Daha önce de benzer şekilde ayakkabılarım üzerinden gerçekleştirdiğim paylaşımların geniş kitlelere ulaşması ve yoğun etkileşim alması nedeniyle, bu kez de aynı yöntemle daha fazla insana ulaşmayı, dikkat çekmeyi ve çocuklara yönelik yardım konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledim. Paylaşımımda bağış yaptığım kurum açıkça belirtilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı etiketlememdeki amacım ise çocuklara yönelik yardımların yalnızca belirli kurumlarla sınırlı olmadığını, ilgili kamu kurumları aracılığıyla da bağış ve destek sağlanabileceğini hatırlatmak ve insanları çocuklara yönelik faaliyet gösteren resmi kurumlara da yönlendirmekti. Bakanlığımızın veya devletimizin koruması altındaki çocukların gerçekleştirdiğim bağışla doğrudan ilişkilendirildiği yönünde bir algı oluşturmak kesinlikle amacım değildi. Ancak iyi niyetle gerçekleştirdiğim bu paylaşımın farklı şekilde yorumlandığını ve istemeden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini üzülerek gördüm. Oluşan yanlış anlaşılmadan dolayı içtenlikle özür dilerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletimizin kurumlarını veya devletimizin koruması altındaki çocukları aşağılamak, küçümsemek ya da itibarsızlaştırmak gibi bir niyetim hiçbir şekilde söz konusu değildir. Tek amacım, mizahi bir yaklaşımla daha fazla insana ulaşarak çocuklara yönelik yardımlaşmayı teşvik etmek, insanları bağış yapabilecekleri kurumlar hakkında bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlamaktı."