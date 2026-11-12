TBMM'de bekleyen bini aşkın dokunulmazlık dosyasının bütçe görüşmelerinden sonra ele alınmasının planlandığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyaların bekletilmemesi yönünde görüş bildirdiği iddia edilirken, AKP kulislerinde Mustafa Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı konuşuluyor.

TBMM’de bekleyen ve sayıları 1000’i aşan dokunulmazlık dosyalarının yeniden gündeme alınabileceği öne sürüldü. Rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi iddiaları içeren dosyaların öncelikli olarak değerlendirilmesi için çalışma yürütüldüğü iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dokunulmazlık dosyalarının uzun süre bekletilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. AKP kulislerinde, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

İddialara göre, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından dosyaların TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da ele alınması planlanıyor.

AKP’DE DOSYALARIN ELE ALINMA YÖNTEMİ TARTIŞILIYOR

AKP içerisinde dokunulmazlık dosyalarının nasıl değerlendirileceği konusunda farklı görüşler bulunduğu belirtiliyor. Bir kesim, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeren fezlekelerin bekletilmeden gündeme alınmasını savunurken, diğer kesim işlemlerin milletvekilliği döneminin sonuna bırakılmasından yana görüş bildiriyor.

AKP kaynakları, bazı milletvekilleri hakkındaki dosyaların uzun süredir beklemesinin parti kulislerinde rahatsızlık yarattığını ifade ediyor. Sürecin nasıl ilerleyeceğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ DOSYA GÜNDEMDE

Dokunulmazlık tartışmalarında adı geçen milletvekillerinden biri de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu.

Haberde, Sarıgül hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık ve nitelikli cinsel saldırı iddialarını içeren bir fezleke bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu iddialar yargı kararıyla kesinleşmiş suçlar olarak değerlendirilmemeli.

AKP kulislerinde, dosyanın TBMM gündemine gelmesi halinde Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir sürecin başlayabileceği öne sürülüyor. Diğer milletvekillerine ilişkin dosyaların ise bekletilmesi ihtimali de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI İÇİN HANGİ SÜREÇ İŞLİYOR?

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da değerlendiriliyor. Komisyonun hazırlayacağı raporun ardından dosya, gerekli aşamaların tamamlanmasıyla TBMM Genel Kurulu’na taşınabiliyor.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin nihai karar, Genel Kurul’da yapılacak oylamayla veriliyor. Kararın alınabilmesi için Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nde öngörülen usul ve karar yeter sayılarının sağlanması gerekiyor.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI İÇİN ÜÇ SENARYO KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde dosyaların geleceğine ilişkin üç farklı olasılık üzerinde durulduğu belirtiliyor.

İlk senaryoya göre, ağır suçlamalar içeren dosyalar bütçe görüşmelerinin ardından toplu şekilde ele alınabilir. İkinci seçenekte, dosyaların değerlendirilmesinin yasama döneminin sonuna bırakılması gündemde. Üçüncü senaryoda ise öncelikle Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyanın işleme alınması ihtimali değerlendiriliyor.

Dokunulmazlık dosyalarına ilişkin henüz resmî bir takvim açıklanmış değil. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi dosyaların gündeme alınacağı konusunda TBMM’deki değerlendirmelerin belirleyici olması bekleniyor.