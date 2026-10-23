İstanbul merkezli PAYMIX 5 soruşturmasında, oyuncuları bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden yasa dışı bahse yönlendirdikleri iddia edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Altı ilde düzenlenen operasyonda 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu; 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

DHA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PAYMIX 5 soruşturması kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Arama ve el koyma işlemlerinde, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

OYUNCULAR İÇİN AYRINTILI LİSTELER TUTULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların ayrıntılı listelerde takip edildiği tespit edildi.

Soruşturmadaki tespitlere göre listelerde oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumları yer aldı. Oyuncular “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde gruplara ayrıldı. Sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun hakları da müşteri bazında kaydedildi.

TELEFON VE CANLI DESTEK ÜZERİNDEN TEKLİF

Listelerde uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyaların yanı sıra yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanmış özel tekliflerin de bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleri sundukları, bu yolla yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri ileri sürüldü.