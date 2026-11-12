Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine yönelik sınırlarda 0,5 puanlık artışa gitti. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç, taşıt ve işletme kredilerinde büyüme limitleri yükseltilirken bankaların zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kredi büyüme sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

TCMB KREDİ BÜYÜME SINIRLARINI YENİDEN BELİRLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 11 Kasım 2026 tarihli "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile zorunlu karşılık uygulamasında ve kredi büyüme sınırlarında yapılan değişiklikleri kamuoyuna açıkladı.

Merkez Bankası, söz konusu düzenlemelerin makrofinansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Yeni düzenleme kapsamında sekiz haftalık kredi büyüme sınırları tüm kredi türlerinde 0,5 puan artırıldı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 3,5'E ÇIKTI

Düzenlemeyle tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerindeki sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarıldı. KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise söz konusu oran yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TCMB, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da yeni bir düzenlemeye gitti.

Merkez Bankasının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz/telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir"