Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle kredi kartı veya banka kredisi kullanılmadan, senetli satış ve benzeri yöntemlerle yapılan alışverişlerde taksit sınırları yeniden belirlendi. Elektronik, mobilya, beyaz eşya ve seyahat harcamalarını kapsayan düzenleme, tüketicilerin ödeme planlarını da etkileyecek. Peki, hangi ürün ve hizmetlerde taksit süresi kaç aya çıktı? İşte yeni taksit sınırlarına ilişkin detaylar.

Kredi kartı, tüketici finansmanı ve alışveriş kredisi dışında kalan senetli alışveriş yöntemlerine yönelik yeni taksit sınırları belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenlemeyle elektronik, beyaz eşya, mobilya ve turizm gibi farklı kategorilerde uygulanacak vade süreleri yeniden belirlendi. Yeni düzenleme, tüketicilerin ödeme planlarını doğrudan etkileyecek.

TELEVİZYON SATIŞLARINDA FİYAT SINIRI UYGULANACAK

Yeni düzenleme kapsamında televizyon satışlarında ürünün fiyatına göre farklı taksit sınırları uygulanacak. Satış fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyonlarda en fazla 9 ay taksit imkânı sunulurken, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan televizyonlarda taksit süresi 4 ayla sınırlandırılacak.

Tablet ve bilgisayar satışlarında ise tüketiciler en fazla 6 ay taksit seçeneğinden yararlanabilecek.

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNDE 9 AYA KADAR TAKSİT

Ticaret Bakanlığının belirlediği yeni kurallar kapsamında buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük beyaz eşyalar ile elektrikli küçük ev aletlerinde taksit süresi 9 aya kadar çıkabilecek.

Bu kategorilerde ürünün fiyatına bağlı bir sınırlandırma öngörülmezken, tüketiciler alışverişlerini belirlenen azami vade süresi çerçevesinde taksitlendirebilecek.

MOBİLYA ALIŞVERİŞLERİNDE TAKSİT SINIRI 9 AY

Evini yenilemek isteyenleri ve yeni ev kuranları yakından ilgilendiren düzenlemeye göre, mobilya alışverişlerinde uygulanabilecek azami taksit süresi 9 ay olarak belirlendi.

Böylece koltuk takımı, yatak odası ve diğer mobilya ürünlerini senetli alışveriş yöntemiyle almak isteyen tüketiciler, ödemelerini en fazla 9 aya yayabilecek.

SEYAHAT VE KONAKLAMA HARCAMALARINDA 18 AY TAKSİT

Düzenlemede en uzun vade süresi turizm harcamaları için belirlendi. Seyahat ve konaklama harcamalarına yönelik senetli alışverişlerde taksit süresi 18 aya kadar çıkabilecek.

Yeni sınırlarla birlikte tüketicilerin elektronik, beyaz eşya, mobilya ve turizm harcamalarında yararlanabileceği taksit seçenekleri yeniden şekillenecek.