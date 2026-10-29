Kredi kartı borcunun yalnızca asgari ödeme tutarını yatırarak kapatılmaya çalışılması, toplam borcun uzun süre devam etmesine neden olabiliyor. Faiz ve yeni harcamalar borcun seyrini değiştirebiliyor.

Kredi kartının asgari ödeme tutarı, borcun tamamının ödendiği anlamına gelmiyor. Kalan bakiye için geçerli faiz ve diğer sözleşme koşulları devreye girebiliyor.

Kart kullanılmaya devam edildiğinde yeni harcamalar mevcut borca ekleniyor. Bu durum, yapılan ödemelerin borcu azaltma hızını düşürebiliyor.

Borç yükünü azaltmak isteyenlerin önce toplam borçlarını, faiz oranlarını ve aylık gelir-gider dengesini belirlemesi faydalı oluyor. Yeni harcamaları sınırlamak ve ödeme planı oluşturmak süreci daha yönetilebilir hale getirebilir.

Asgari ödeme tutarını sürekli ödemek yerine borcun tamamını kapatmaya yönelik plan yapmak, maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir. Ödeme güçlüğü yaşayanların bankalarıyla mevcut seçenekleri görüşmesi de değerlendirilebilir.