Kredi kartı ekstrelerinde yer alan son ödeme tarihi, faiz ve diğer olası maliyetler açısından büyük önem taşıyor. Kart sahiplerinin yalnızca ekstre tutarını değil, ödeme koşullarını da dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kredi kartı kullanıcıları için hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi farklı anlamlar taşıyor. Hesap kesim tarihi, ilgili dönemdeki işlemlerin ekstreye yansıtıldığı tarihi ifade ederken son ödeme tarihi borcun ödenmesi gereken son günü gösteriyor.

ASGARİ ÖDEME YAPMAK YETERLİ Mİ?

Kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödemek, hesabın gecikmeye düşmesini önleyebilse de kalan borcun maliyetini ortadan kaldırmıyor. Ödenmeyen bakiye için yürürlükteki kurallara göre faiz uygulanabiliyor.

Bu nedenle mümkün olduğunda dönem borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemek, faiz maliyetini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

ÖDEME TARİHİ NASIL TAKİP EDİLMELİ?

Kart sahiplerinin banka uygulamasındaki bildirimleri açması, ekstrelerini düzenli kontrol etmesi ve otomatik ödeme talimatı seçeneklerini değerlendirmesi yararlı olabilir.

Ödeme yapılmasına rağmen borç görünüyorsa işlem kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Son ödeme tarihinin kaçırılması durumunda ise bankayla iletişime geçilerek borcun güncel durumu öğrenilmeli.