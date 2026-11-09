Kayseri’de sahte ceza ödeme bağlantısına tıklayarak dolandırılan bir vatandaşla ilgili dikkat çeken karar çıktı. 22 bin lira olan kredi kartı limiti, vatandaşın bilgisi dışında 400 bin liraya yükseltilerek hesabından 72 bin 572 lira çekildi. Bankanın işlemin 3D Secure onay koduyla gerçekleştirildiği yönündeki savunmasını kabul etmeyen Tüketici Hakem Heyeti, olağan dışı limit artışını hizmet kusuru sayarak çekilen 72 bin 572 liranın tüketiciye kuruşu kuruşuna iade edilmesine karar verdi.

AA- Kayseri'de Kocasinan Tüketici Hakem Heyeti, müşterinin bilgisi ve onayı dışında kredi kartı limitinin artırılması sonucu gerçekleştirilen 72 bin 572 lira 16 kuruşluk usulsüz para transferiyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Heyet, bankanın güvenlik açığı nedeniyle oluşan zararı tüketiciye iade etmesine hükmetti.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yaşayan M.A, 23 Haziran 2026'da cep telefonuna gelen sahte ceza bildirimi bağlantısı üzerinden 102 lira 37 kuruşluk borç ödemesi yapmaya yönlendirildi. Bu sırada kredi kartı limiti 22 bin lira olan vatandaşın bilgisi ve onayı dışında limitinin 400 bin liraya çıkarıldığı, ardından kartından 72 bin 572 lira 16 kuruş çekildiği ortaya çıktı.

Bankaya herhangi bir limit artış talebinde bulunmadığını bildiren M.A'nın harcama itirazı olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine vatandaş, kredi kartı limitinin bilgisi dışında artırıldığını ve bu durumun dolandırıcılara yüksek tutarlı işlem yapma imkânı sağladığını belirterek Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

BANKANIN 3D SECURE SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

Başvuruyla ilgili savunmasını hakem heyetine ileten banka, işlemin 3D Secure (güvenli alışveriş) şifresi kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Kart bilgilerinin güvenliğinden kart sahibinin sorumlu olduğunu savunan banka, başvurunun reddedilmesini talep etti.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin son 6 ay içerisinde herhangi bir limit artış talebinde bulunmadığını banka kayıtlarından tespit etti.

Tüketicinin onayı olmadan gerçekleştirilen limit artışı ile yüksek tutarlı harcama arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu değerlendiren heyet, bankanın ağır hizmet kusuru bulunduğu sonucuna vardı. Dolandırıcıların olağan dışı limit artışından yararlanarak gerçekleştirdiği para çekiminde bankanın mevzuata aykırı eylemi ile oluşan zarar arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğuna hükmeden heyet, 72 bin 572 lira 16 kuruşun tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

"LİMİT ARTIŞI BANKA TARAFINDAN ANINDA ENGELLENMELİYDİ"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının tüketicileri ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Dolandırıcıların bankaların telefon numaralarını ve internet sitelerini taklit ederek hazırladıkları sahte bağlantılar üzerinden vatandaşları tuzağa düşürdüğünü belirten Şahin, şüpheli durumlarda doğrudan ilgili kurumla iletişime geçilmesi ve gelen bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguladı.

Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kararını değerlendiren Şahin, 22 bin lira limitli kredi kartının sahte bağlantıya tıklanmasının ardından 400 bin liraya yükseltildiğini ve kısa süre içerisinde karttan 72 bin liranın üzerinde para çekildiğini ifade etti.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca finans kuruluşlarının birer güven kurumu olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşın kredi kartı limiti 22 bin lira. Bir anda gönderilen bir linke tıklayarak anında 400 bin liraya çıkan ve hemen akabinde de 72 bin küsur liralık bir para çekimi mevcut. Burada şüpheli bir işlem var. Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartını kullanırken anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi, orada bir tedbir koymalıydı.

Güven kurumu tüketiciyi korumalı. Güvenlik sisteminin zaten böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir. Yani bankanın savunmasındaki, 'Ben 3D Secure güvenlik sistemi dolayısıyla bunu kabul ettim' demesi bankaya haklı çıkartmaz. Zaten hakem heyeti de burada olağan dışı bir talepten, işlemden dolayı bankanın haksız olduğunu ve parayı tüketiciye ödemesi gerektiği kanaatine varıyor. Güvenlik sistemini sağlam yapmaması ve bundan dolayı oluşan tüketici zararlarında bankanın sorumlu olduğuna Yargıtay tarafından, mevzuatlar tarafından ve en sonunda Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiğine şahit oluyoruz. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar."

SAHTE LİNKLERE KARŞI VATANDAŞLARA UYARI

Şahin, vatandaşları sahte bağlantılara tıklamamaları konusunda uyarırken siber dolandırıcılığa maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımlara da dikkat çekti. Yalnızca telefonla müşteri hizmetlerini aramanın hukuki süreçte yeterli olmayabileceğini belirten Şahin, başvuruların yazılı olarak da yapılmasının önemini vurguladı.

Şahin, tüketicilerin bankalara e-posta veya diğer yazılı bildirim kanalları üzerinden de ulaşarak şikâyetlerini kayıt altına aldırmaları gerektiğini ifade etti. Yazılı başvurunun, olası hukuki süreçlerde tüketicilerin haklarını arayabilmesi açısından önemli bir dayanak oluşturabileceğini kaydetti.