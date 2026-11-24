Kredi kartı faizlerinde Kasım 2023'ten bu yana ilk kez indirime gidiliyor. Merkez Bankasının referans oranı 1 Aralık itibarıyla yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşerken, kredi kartı, nakit avans ve KMH faiz oranları da gerileyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranı, Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e gerileyecek. Düzenlemeyle birlikte kredi kartı alışverişleri, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirime gidilecek.

ÜÇ YIL SONRA BİR İLK

Kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının belirlenmesinde kullanılan referans oran yaklaşık üç yıl sonra ilk kez düşürüldü. Referans orandaki 0,17 puanlık gerilemeyle birlikte kredi kartı alışverişlerinde uygulanabilecek azami akdi faiz oranları da aynı ölçüde azalacak.

KREDİ KARTI BORCUNA GÖRE FAİZ ORANLARI DEĞİŞECEK

Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşecek. Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kartlarda bu oran yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e gerileyecek. Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e inecek.

NAKİT AVANS VE EK HESAP FAİZLERİ DE DÜŞECEK

Kredi kartından nakit avans kullananlar ile kredili mevduat hesabı (KMH) sahipleri de faiz indiriminden yararlanacak. Nakit avans ve KMH işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e düşürülürken, azami gecikme faizi yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirilecek.

YENİ FAİZ ORANLARI 1 ARALIK'TA UYGULANACAK

Yeni faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bankalar, Merkez Bankası tarafından belirlenen azami faiz oranlarını aşmamak şartıyla müşterilerine uygulayacakları faiz oranlarını kendileri belirleyebilecek.