Kredi kartı ekstresini yalnızca ödenecek toplam tutara bakarak kapatmak, bazı işlemlerin gözden kaçmasına neden olabilir. Harcamaları, ücretleri ve ödeme tarihini kontrol etmek hem bütçe takibi hem de olası hataların fark edilmesi açısından önemli.

Kredi kartı kullananların her ay ekstrelerini incelemesi, hesap hareketlerini takip etmenin temel adımlarından biri. Özellikle çok sayıda küçük alışveriş yapan kişiler, bazı işlemleri hatırlamakta zorlanabiliyor. Bu nedenle toplam borcun yanında işlem tarihleri ve harcama açıklamaları da kontrol edilmeli.

Ekstrede tanınmayan bir harcama görülürse gecikmeden bankayla iletişime geçilmesi gerekiyor. İşlemin internet alışverişinden, otomatik yenilenen bir üyelikten veya kart bilgilerinin yetkisiz kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalı. Kartın güvenliği açısından bankanın yönlendirmelerine göre hareket edilmeli.

Asgari ödeme tutarı ile dönem borcunun tamamı arasındaki farkı bilmek de önemli. Asgari tutarın ödenmesi, borcun tamamen kapandığı anlamına gelmez; kalan borç için kart sözleşmesine ve yürürlükteki kurallara bağlı olarak faiz ve diğer mali sonuçlar doğabilir. Bu nedenle ödeme planı oluştururken yalnızca asgari tutara odaklanmamak gerekir.

Ekstrede yer alan son ödeme tarihi, taksitli işlemler ve varsa ücretler dikkatle incelenmeli. İşlem hatası veya açıklanamayan bir kesinti söz konusuysa bankadan yazılı açıklama talep etmek ve başvuru kayıtlarını saklamak yararlı olabilir.