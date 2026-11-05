Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar borç affı ve yeni yapılandırma düzenlemesini araştırıyor. Kasım 2026 itibarıyla borçların tamamen silinmesini sağlayan yürürlükte bir af kanunu bulunmuyor. Meclis'teki teklifler ve mevcut yapılandırma düzenlemesi ise merak ediliyor.

Türkiye'de kredi kartı kullanımı artarken borç yükü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle asgari ödeme tutarını karşılamakta zorlanan tüketiciler, kredi kartı borçlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen kredi kartı borcu affı iddiaları da bu beklentiyi artırıyor. Ancak bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ilgili yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kasım 2026 itibarıyla kredi kartı borçlarının tamamen silinmesini öngören yürürlükte bir kanun bulunmadığı bildiriliyor. Meclis kayıtlarında yer alan bazı kanun teklifleri ise henüz yasalaşmış değil.

İncelenen kayıtlarda 2/3482, 2/3533 ve 2/3650 esas numaralı teklifler dikkat çekiyor. Bu tekliflerin komisyonda bulunması, borç affının kabul edildiği anlamına gelmiyor.

48 AYLIK YAPILANDIRMA AYRINTISI

Kredi kartı borçları konusunda daha önce alınan yapılandırma kararları da bulunuyor. BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararı kapsamında belirli şartları taşıyan borçlar için azami 48 aya kadar yapılandırma imkânı tanınmıştı.

Ancak borç affı ile yapılandırma aynı şey değil. Af, borcun tamamen veya kısmen silinmesini ifade ederken yapılandırma mevcut borcun belirli koşullarla taksitlendirilmesini kapsıyor.

Söz konusu kararın başvuru süresiyle ilgili hükümleri de bulunduğundan, vatandaşların bugün başvuru yapılabileceğini varsaymadan önce bankalarından ve BDDK'nın güncel duyurularından bilgi alması gerekiyor.

Kredi kartı borcu nedeniyle zor durumda olan tüketicilerin sosyal medyada yayılan doğrulanmamış başvuru bağlantılarına itibar etmemesi önem taşıyor. Resmî olmayan kişilere kart bilgisi, şifre veya kimlik bilgisi verilmemeli.