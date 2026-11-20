Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının giderek büyümesi üzerine yeni yapılandırma hazırlığı hız kazandı. BDDK'nın gündemindeki çalışmada borçların 48 ila 60 aya yayılan taksitlerle ödenmesi ve daha düşük faiz uygulanması seçenekleri değerlendiriliyor. milyonlarca vatandaşın beklediği düzenlemede merak edilen ayrıntılar da netleşmeye başladı. İşte, detaylar...

Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), ödenmemiş borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bir ödeme planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hazırlanan düzenlemede mevcut uygulamaya kıyasla daha uzun vade ve daha düşük faiz seçenekleri değerlendiriliyor.

BANKALARA OLAN BORÇ 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

BDDK'nın haftalık verileri, vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarındaki artışı ortaya koydu.

Bireysel kredi kartlarının toplam borç bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya yükseldi. Kredi kartları ile tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya ulaştı.

Yalnızca bir haftada kredi kartı borçları 70 milyar 678 milyon lira, iki kalemdeki toplam borç ise 105 milyar 613 milyon lira arttı.

YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verileri de borçların geri ödenmesinde yaşanan sıkıntıyı gözler önüne serdi.

2026 yılı eylül ayında bireysel kredi kartı borcu nedeniyle 190 bin 399 kişi, bireysel kredi borcu nedeniyle ise 153 bin 292 kişi yasal takibe intikal etti.

Her iki kalemde de yasal takibe düşen kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bankacılık sisteminin genelinde takipteki alacakların büyüklüğü ise 1 trilyon lirayı aştı.

EKONOMİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Artan borç yükü, ekonomi yönetiminin de gündemine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik atılabilecek politika adımları değerlendirildi.

Muhalefet partileri de geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifleri sunmuştu. Tekliflerde, icra takibindeki borçların faiz ve ek masraflardan arındırılarak anapara üzerinden taksitlendirilmesi öngörülüyor.

Ancak birikmiş faizlerin tamamen silinmesine yönelik bir düzenlemede henüz netlik yok.

48 İLA 60 AY VADE SEÇENEĞİ MASADA

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, BDDK'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Ödenmemiş bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden vadelendirilmesi planlanıyor.

Kurumun, borçların 48 ila 60 ay arasında taksitlendirilmesi seçeneği üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde vatandaşlar, borçlarını daha uzun bir döneme yayarak ödeme imkânı bulabilecek. Ancak uygulamanın kapsamı ve başvuru koşulları henüz netleşmedi.

YAPILANDIRMA FAİZİ DÜŞECEK Mİ?

Yılın başında devreye alınan önceki yapılandırma düzenlemesinde faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenmiş, vade 48 ayla sınırlandırılmış ve başvurular için üç aylık süre tanınmıştı.

Yeni hazırlıkta ise daha düşük faiz ve daha uzun vade seçeneklerinin masada olduğu ifade ediliyor.

Bununla birlikte uygulanacak faiz oranına ilişkin henüz somut bir karar alınmadı. BDDK'nın çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılandırmanın kapsamı, faiz oranı, vade süresi ve başvuru şartlarının netleşmesi bekleniyor.

Yeni yapılandırma düzenlemesi henüz kesinleşmiş değil.