Kredi başvurusu yapmayı düşünen vatandaşların yalnızca aylık taksit tutarına değil, toplam geri ödeme miktarına ve krediyle bağlantılı ücretlere de bakması gerekiyor.

İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi kullanmak isteyen kişiler, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırırken çoğu zaman faiz oranına odaklanıyor. Ancak kredinin toplam maliyetini belirleyen başka unsurlar da bulunabiliyor.

HANGİ MASRAFLAR ORTAYA ÇIKABİLİR?

Kredinin türüne ve sözleşmesine göre tahsis ücreti, sigorta primi ve bazı işlemlere ilişkin giderler gündeme gelebiliyor. Konut kredilerinde ekspertiz ve ipotek işlemleriyle bağlantılı masraflar da söz konusu olabiliyor.

Bu kalemlerin tamamı her kredi için aynı şekilde uygulanmıyor. Bazı sigortalar ve hizmetler bakımından tüketicinin seçim hakları veya özel yasal düzenlemeler bulunabiliyor.

TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARINI KARŞILAŞTIRIN

Kredi seçerken faiz oranının yanında yıllık maliyet oranının, taksitlerin, vadenin ve toplam geri ödeme tutarının incelenmesi öneriliyor. Erken ödeme veya kredi kapatma koşulları da sözleşmeden kontrol edilmeli.

Vatandaşların kredi sözleşmesini imzalamadan önce ücretleri yazılı olarak öğrenmesi, bütçelerini daha doğru planlamalarına yardımcı oluyor. Ödeme güçlüğü ihtimali varsa aylık taksitlerin gelirle uyumlu olması da göz önünde bulundurulmalı.