İngiltere Prensi Harry’nin eşi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüler bulundurduğu iddiasıyla Filipinler’de soruşturma başlatıldı. Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, 82 yaşındaki Markle’ın daha önce yaşadığı Cebu kentindeki evde yapılan aramada şüpheli görüntüler ve bir dizüstü bilgisayar bulunduğunu açıkladı.

AFP’ye konuşan Remulla, soruşturmanın Thomas Markle’ın oğlunun ihbarı üzerine başlatıldığını belirtti. The Sun ve Daily Mail gazeteleri de Markle’ın oğlunun, babasının eski evinde çocukların cinsel istismarını gösterdiği öne sürülen fotoğraflar bulduğunu yazdı. Haberlerin ardından Filipinler Ulusal Polisi, söz konusu adreste inceleme yaptı.

Yılın başlarında Filipinler’den ayrılarak ABD’ye döndüğü bildirilen Markle hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

BİLGİSAYAR ADLİ BİLİŞİM İNCELEMESİNE ALINDI

İçişleri Bakanı Remulla, evde bulunan dizüstü bilgisayarın dijital delillerin incelenmesi amacıyla adli bilişim uzmanlarına teslim edildiğini açıkladı. İnceleme sonuçlarının yaklaşık bir hafta içinde açıklanmasının beklendiğini belirten Remulla, materyallerin kaynağının ve bilgisayardaki verilerin kime ait olduğunun araştırıldığını söyledi.

Yetkililer, dijital inceleme tamamlanmadan bulunan materyallerin kime ait olduğu konusunda kesin bir sonuca varılamayacağını belirtiyor.

THOMAS MARKLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Daily Mail’e konuşan Thomas Markle, hakkındaki suçlamaları reddetti. Çocukların cinsel istismarını içeren herhangi bir materyale sahip olmadığını savunan Markle, 18 yaşından küçük hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmediğini de söyledi. Markle ayrıca bilgisayarına başka bir kişi tarafından müdahale edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Babasıyla uzun süredir görüşmeyen Meghan Markle ise iddiaların gündeme gelmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Geçmişte babası hakkında ortaya atılan bazı iddialar nedeniyle çocuklarının onunla iletişim kurmasına izin vermediğini açıkladı.

Meghan Markle, çocukların güvenliğinin korunması ve varsa suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. AFP’nin aktardığına göre Markle, babası hakkındaki rahatsız edici iddialardan yıllar önce haberdar edildiğini de ifade etti.

LONDRA POLİSİNE 2018’DE MEKTUP GÖNDERİLMİŞ

Meghan Markle, 2018 yılında babası hakkında ciddi iddialar içeren bir mektubun, Londra polisinin kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu birimine gönderildiğini öğrendiğini söyledi.

Londra Metropolitan Polisi de Ocak 2019’da, İngiltere dışında işlendiği öne sürülen bazı suçlara ilişkin iddiaları içeren bir mektup aldığını doğruladı. Söz konusu ihbar üzerine hangi işlemlerin yapıldığı da inceleme konusu oldu.

Thomas Markle hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma devam ederken, dijital materyallerin adli incelemesinden çıkacak sonuçların soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.