2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Saat 10.15’te başlayan sınav 130 dakika sürecek. ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026’da açıklanacak. Peki, sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların gündeminde soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, verdikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini puanlarını değerlendirmek için ÖSYM’den gelecek açıklamaları takip edecek. Peki, KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15’te başladı. Adaylara sınav için toplam 130 dakika süre verildi. Bu süre doğrultusunda, ek süre hakkı bulunmayan adaylar için sınavın saat 12.25’te tamamlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin ÖSYM duyurusunu bekliyor. Soruların ve cevap anahtarının erişime açılacağı kesin saat için ÖSYM’nin resmî açıklamasının takip edilmesi gerekiyor.

Adaylar, yayımlanması hâlinde temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sınav sorularının tamamına erişim ise ÖSYM’nin belirlediği kurallar ve sürelerle sınırlı olabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından puan bilgilerini ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden veya ÖSYM’nin mobil uygulamaları aracılığıyla öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. İnternet üzerinden ilan edilen sonuç bilgileri, adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik bulunan adayların daha önce açıklanmış sınav veya yerleştirme sonuçlarının yeni kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmeyeceği de unutulmamalı.