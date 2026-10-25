Elazığ’da KPSS’ye girmek üzere evinden çıkan bir aday, asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, adayı kurtardıktan sonra sınava geç kalmaması için itfaiye aracıyla okuluna götürdü.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Olay, Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta meydana geldi. KPSS’ye girmek için evinden çıkan aday, binanın asansörünün arızalanması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Adayın yardım çağrısı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda adayı mahsur kaldığı asansörden kurtardı.

SINAVA GEÇ KALMAMASI İÇİN İTFAİYE ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarma çalışmasının ardından adayın sınava zamanında yetişebilmesi için harekete geçen itfaiye ekipleri, kendisini Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kaya Karakaya Ortaokulu’na götürdü.

Sınav yerine zamanında ulaşan KPSS adayı, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.