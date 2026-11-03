FETÖ’nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanan ve cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı. Kozinoğlu'nun doku ve kemik örneklerinde arsenik, antimon ve kurşun tespit edildiği öğrenildi. Nihai değerlendirme için Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'ndan görüş alınması istendi.

Eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, mezarından alınan örneklerin incelenmesiyle dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Adli Tıp raporunda, vücut dokularında yüksek miktarda antimon tespit edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Eylül 2026'da gerçekleştirilen fethi kabir işleminin ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. 19 Ekim 2026 tarihli raporda, DNA incelemesi sonucunda naaşın yüzde 99,99 olasılıkla eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu doğrulandı. MEZAR TOPRAĞINDA YOK, SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK MİKTARDA

Toplam 36 numune üzerinde gerçekleştirilen toksikolojik incelemelerde siyanür ve bazı ilaç etken maddelerine rastlanmadı. Ancak raporun en dikkat çekici bulgusu antimon maddesi oldu.

Yedi ayrı mezar toprağı örneğinde antimon tespit edilmezken, Kozinoğlu'na ait biyolojik örneklerde bu maddenin yüksek miktarda bulunduğu belirlendi. Rapora göre antimon miktarı saç örneklerinde 548, tırnaklarda 7 bin 2, dokularda 720 ve kemiklerde 175 nanogram/gram olarak ölçüldü.

Ortaya çıkan sonuçlar, antimonun mezar toprağından naaşa geçmiş olma ihtimaline ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Bulgular, maddenin Kozinoğlu'nun yaşamı sırasında vücuduna alınmış olabileceği yönündeki zehirlenme şüphesinin de yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Antimon Nedir? Antimon, doğada bulunan, sanayide akü, pil, elektronik ve metal üretiminde kullanılan, gümüşümsü beyaz renkte bir elementtir. Yüksek miktarda vücuda alındığında zehirlenmeye, kalp ritim bozukluklarına, karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir. Ancak vücutta antimon tespit edilmesi tek başına zehirlenme veya ölüm nedenini kanıtlamaz. Zehirlenme şüphesinin değerlendirilebilmesi için maddenin miktarı, kimyasal formu, vücuda hangi yolla ve ne zaman alındığı gibi faktörlerin incelenmesi gerekir.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Arsenikle benzer zehirleyici etkilere sahip antimonun yüksek dozlarda ciddi organ hasarına ve kalp-damar sistemi üzerinde ölümcül etkilere yol açabildiği biliniyor. Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiş, ölümünün ardından yapılan açıklamalarda ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtilmişti.

Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevinde kahve içtiğine ilişkin iddialar da yeni raporla birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak kahveye herhangi bir zehirli madde karıştırıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor.

SORUŞTURMADA 9 TUTUKLAMA

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski MİT mensubu Enver Altaylı, infaz koruma memuru ve acil tıp teknisyenlerinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Bir memur hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

KURTLAR VADİSİ PUSU DA SORUŞTURMAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi oldu. Savcılık, Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce yayımlanan bölümlerde yer alan ve "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin fenalaşarak öldürüldüğü sahneleri de incelemeye aldı.

Gerçek ölüm ile dizideki sahneler arasındaki zamanlamayı araştıran savcılık, dizi ekibinin de ifadesine başvurdu.

Delil karartma, cezaevinde müdahalenin gecikmesi ve suikast iddialarına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.