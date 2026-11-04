Miras yoluyla köyde eski bir ev kalan vatandaşların satış kararı vermeden önce tapu kayıtlarını, hissedar durumunu ve kullanım haklarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Uzmanlar, olası hak kayıplarının ve hukuki sorunların önüne geçmek için evin mülkiyet ve kullanım detayları netleştirilmeden aceleci davranılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Köyde bulunan aile evleri, yıllarca kullanılmasa bile mirasçılar açısından değerini koruyabiliyor. Bazı taşınmazlar yaz aylarında kullanılırken bazıları tamamen boş bırakılıyor. Mirasçıların sayısı arttıkça evin bakımı, kullanımı ve satışı konusunda anlaşmazlık yaşanabiliyor.

Öncelikle taşınmazın tapuda kimin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Eski tapu senetleri, kadastro kayıtları ve güncel tapu bilgileri birbirinden farklı olabiliyor. Yalnızca eski bir belgeye sahip olmak, taşınmazın bugünkü mülkiyet durumunu tek başına kanıtlamayabiliyor.

Bu nedenle miras kalan köy evinde işlem yapılmadan önce güncel tapu kaydı ve taşınmazın ada-parsel bilgileri kontrol edilmeli. Kadastro çalışmaları sırasında oluşmuş kayıtlar veya geçmişte yapılan devirler de incelenmeli.

EVİN TAPUSU VAR DİYE HER İŞLEM KOLAYLAŞMIYOR

Bazı eski köy evlerinde yapı ile arsanın hukuki durumu farklı olabiliyor. Tapuda yalnızca arsa veya tarla kaydı bulunması, üzerindeki yapının ayrıca değerlendirilmesini gerektirebiliyor. Yapının ruhsatı, imar durumu ve varsa yapı kayıt belgeleri de işlem sırasında önem kazanıyor.

Taşınmazın birden fazla mirasçıya kalması halinde satış için mirasçıların birlikte hareket etmesi gerekebiliyor. Mirasçılar anlaşarak evi bir kişiye bırakabilir veya satış bedelinin paylaşılmasını kararlaştırabilir. Anlaşma sağlanamazsa mirasın paylaşılması için hukuki yollara başvurulabiliyor.

Köydeki evin yıllardır bir mirasçı tarafından kullanılması da mülkiyet hakkını tek başına o kişiye geçirmiyor. Diğer mirasçıların hakları devam ediyor. Evin bakımını yapan, vergilerini ödeyen veya tadilat masrafı üstlenen kişinin bu harcamaları belgeleyerek saklaması önem taşıyor.

SATIŞTAN ÖNCE BORÇ VE İMAR DURUMU ARAŞTIRILMALI

Köy evinin satışından önce taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz, şerh ve benzeri takyidatların kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca belediye veya ilgili idare kayıtlarında emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığı da araştırılmalı.

Taşınmazın bulunduğu yerin imar planı, sit alanı veya özel koruma bölgesi kapsamında olup olmadığı satış ve kullanım koşullarını etkileyebiliyor. Özellikle eski köy evlerinde yapı ruhsatı ve mevcut kullanım durumunun incelenmesi önem taşıyor.

Miras kalan evin satılması düşünülüyorsa önce mirasçılık belgesi alınmalı, ardından tapu kayıtları güncel haliyle incelenmeli. Taşınmazın hukuki durumu netleştirilmeden yapılan anlaşmalar ileride yeni sorunlara yol açabiliyor.

Aileden kalan köy evinin korunması veya satılması konusunda karar verilirken yalnızca piyasa değeri değil, tapu durumu, bakım masrafları ve mirasçıların hakları da birlikte değerlendirilmelidir. Böylece hem olası hak kayıplarının hem de aile içindeki anlaşmazlıkların önüne geçilebilir.