Hukukçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Cengiz Hortoğlu, komşuluk ilişkilerinin insan hayatını nasıl cehenneme çevirebileceğini iki ibretlik hikaye üzerinden anlattı ve yasal çözüm yollarını sıraladı.

Figen ÖZTÜRK / KORKUSUZ- Bir ev alırken mutfağına salonuna bakıyorsunuz ama üst katta kimin oturduğuna bakmıyorsunuz. Oysa her gün anne babanızdan çok komşunuzu görüyorsunuz. İyi komşu şanstır, kötüsü sağlığınızı bozar.

Hukukçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Cengiz Hortoğlu, komşuluk ilişkilerinin insan hayatını nasıl cehenneme çevirebileceğini iki ibretlik hikaye üzerinden anlattı ve yasal çözüm yollarını şöyle sıraladı.

İBRETLİK BİR HİKAYE

Ev alma, komşu al derler. Boşuna değil. Çünkü bir evin duvarları değiştirilir ama komşusu değiştirilemez. Bir kadın takipçimin yaşadıkları ibretlik bir hikaye... İşte anlattıkları:

"Zar zor bir daire aldık. Daha ilk günlerden itibaren hayatımız cehenneme döndü. Üst katta oturan komşu geç saatlere kadar müziği sonuna kadar açıyordu. Sürekli gürültü, tartışmalar, kavgalar... Eşimle çıkıp konuşmak istedik. Daha ilk cümlemizde hakaretle karşılaştık. Karşılıklı davalarımız başladı.

Eşime 'Burayı kiraya verip başka bir eve taşınalım ya da annemlere gidelim' dedim. Eşim 'Ben bunlara pabuç bırakmam. Sonuna kadar uğraşacağım' dedi. Ben iki çocuğumu alıp annemlerde yaşamaya başladım. Eşim de hafta sonları geliyordu. Şu anda 4. Evre kanser, yaşam mücadelesi veriyor."

'YOK SAYMA' TAKTİĞİ İLE ÇÖZÜM

Yıllar önce ben de benzer bir sorun yaşadım. Bir sitede otururken bir komşum gece yarıları nara atarak eve geliyor ve etrafa küfrediyordu. Bir toplantı yaparak çözüm yolları düşündük. Benim önerimle onu saymaya karar verdik. Örneğin kafeye geliyor, kafeyi boşaltıyorduk. Akşamüzerleri voleybol oynuyorduk, o geldiğinde sahayı boşaltıyorduk. Sonunda dayanamadı ve ailesini alıp taşınmak zorunda kaldı.

BAŞKA NELER YAPILABİLİR?

Sorunlu komşuyla mücadelede izlenecek yol belli:

Önce diyalog kurun: İletişim kurarak sorunu diyalogla çözmeye çalışın. Bir okurum gürültücü komşusuna bir kutu pasta alıp gitmiş ve diyalogla sorunu çözmüş.

Kat maliklerini toplayın: Yöneticinizden kat malikleri kurulunun toplanmasını talep edin. Toplantıda Kat Malikleri Kanunu'nun tanıdığı haklara göre kararlar alın. Aldığınız kararlara göre mahkemeye başvurarak bu kişinin uyarılmasını talep edebilirsiniz. Mahkeme uyarısına rağmen devam ederse idari para cezası ödemek zorunda kalabilir.

112'yi arayın, tutanak tutturun: Gürültü anında 112 Acil Çağrı Merkezi (Polis/Jandarma) veya belediye zabıtasını arayabilir ve olay yerinde tutanak tutulmasını sağlayabilirsiniz. Bu tutanaklar dava için delil olur.