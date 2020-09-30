Koronavirüs salgınında can kaybı, 8 bin 130’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 114 bin 940 testten 1427 koronavirüs hastası tespit edilirken, yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 130’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 114 bin 940 koronavirüs testi yapıldı, 1427 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 1452 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, toplam hasta sayısı 317 bin 272, toplam vefat sayısı 8 bin 130, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,5, ağır hasta sayısı 1583, toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504 oldu.