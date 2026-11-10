Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım sabahı saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye genelinde hayat kısa süreliğine durdu.
Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçti. Caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde ve okullarda binlerce kişi aynı anda sessizliğe bürünerek Atatürk'ü andı. Yurt genelinde yaşanan duygu dolu anlar kameralara da yansıdı.
Yolda, köprüde, çatıda, trafikte, feribotta, pazarda, suyun altında... Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu...