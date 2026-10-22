Fransa'nın güneyinde köpeğiyle yürüyüş yapan Damien Boschetto, toprağın dışına çıkan bir kemik fark etti. İncelemeler sonucunda kalıntıların yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşamış bir titanozora ait olduğu bildirildi.

ABC New- Fransa'nın güneyindeki bir bölgede 2022 yılında yapılan yürüyüş, sıra dışı bir paleontolojik keşfin başlangıcı oldu. Köpeğiyle doğada yürüyen Damien Boschetto, toprağın dışına çıkmış büyük bir kemik parçasını fark etti. Fosillere ilgi duyan Boschetto, bunun sıradan bir hayvan kemiği olmayabileceğini düşündü.

Buluntunun incelenmesi, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşamış uzun boyunlu bir dinozor grubu olan titanozorlara ait kalıntıların ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Fosillerin önemli bir bölümünün bir arada bulunması, keşfi daha da dikkat çekici hâle getirdi.

Dinozor fosilleri, geçmişte yaşamış canlıların vücut yapıları, yaşam alanları ve çevre koşulları hakkında bilim insanlarına bilgi sağlıyor. Bu nedenle bulunan her yeni iskelet parçası, yalnızca bir kemik olarak değil, milyonlarca yıl önceki yaşamın izlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Boschetto'nun keşfi, sıradan bir doğa yürüyüşünün bilimsel araştırmalara katkı sağlayabilecek bir buluntuyla sonuçlanabileceğini gösterdi. Kalıntıların ortaya çıkarılması ve incelenmesiyle bölgenin tarih öncesi geçmişine ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi hedeflendi.