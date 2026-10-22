Kuzey California'da köpeklerini gezdiren bir çift, arazilerindeki toprağın altında gizlenmiş sekiz metal kutuya ulaştı. Kutulardan çıkan 1.400'den fazla altın sikkenin değerinin 10 milyon doları aşabileceği belirtildi.

AP NEWS- ABD'nin California eyaletinde 2013 yılında yaşanan olay, Şubat 2014'te dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kimliklerini ve arazilerinin konumunu açıklamayan bir çift, köpeklerini gezdirdikleri sırada toprağın üzerinde eski bir metal kutunun kenarını fark etti. İlk bakışta sıradan görünen bu nesne, kısa süre içinde büyük bir keşfin başlangıcı oldu.

Çift, toprağı kazdıkça toplam sekiz metal kutuya ulaştı. Kutuların içinde 1847 ile 1894 yılları arasında basılmış 1.400'den fazla altın sikke bulunuyordu. Sikkelerin önemli bölümünün iyi durumda olması, keşfin tarihî ve ekonomik değerini artırdı.

Uzmanlar, altınların toplam değerinin 10 milyon doları aşabileceğini değerlendirdi. Ancak sikkelerin kim tarafından gömüldüğü ve neden toprağın altında bırakıldığı kesin olarak belirlenemedi. Hazinenin geçmişine ilişkin bu belirsizlik, olayın gizemini daha da artırdı.

Çiftin keşfi, sıradan bir yürüyüşün nasıl milyonlarca dolarlık bir buluntuya dönüşebileceğini gösterdi. Ancak hazinenin bulunması, yalnızca maddi değer açısından değil, geçmişteki para dolaşımı ve koleksiyonculuk açısından da araştırılmaya değer bir olay olarak görüldü.