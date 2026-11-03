Yüzde kayma, kolda güç kaybı ve konuşma bozukluğu inmenin en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklık veya kanama sonucu gelişen inme, zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı fonksiyon kayıplarına yol açabiliyor.

Prof. Dr. Engin Çakar, inme belirtileri, erken müdahale ve rehabilitasyon sürecinin önemine dikkat çekti.

GÜÇ KAYBINI HAFİFE ALMAYIN

İnme, beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması ya da beyin damarlarında meydana gelen kanama sonucunda ortaya çıkar. Beyin dokusu yeterli oksijen alamadığında hücreler zarar görür ve bu durum çeşitli fonksiyon kayıplarına neden olabilir.

İnmenin sık görülen belirtileri arasında yüzde ani asimetri, kol veya bacakta güç kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozuklukları, denge kaybı ve şiddetli baş ağrısı bulunur. Vücudun bir tarafında ani güçsüzlük, yüzde kayma veya konuşma bozukluğu görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır. Belirtilerin kısa sürede düzelmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmez; acil tıbbi değerlendirme şarttır. Hastanın kendi imkânlarıyla hastaneye gitmesi yerine ambulans çağrılması, güvenli ulaşım açısından büyük önem taşır.

REHABİLİTASYON SÜRECİNİ GECİKTİRMEYİN

İnme tedavisinde öncelik, acil müdahale ve beyin hasarının sınırlandırılmasıdır. Akut tedavinin ardından rehabilitasyon süreci planlanmalıdır. İnme sonrasında hareket kısıtlılığı, yürüme ve denge sorunları, kas sertliği, yutma güçlüğü veya günlük yaşamda başkasına bağımlılık görülebilir.

Rehabilitasyonun amacı, fonksiyon kayıplarını azaltmak ve hastanın bağımsızlığını yeniden kazanmasını sağlamaktır. Fizik tedavi programı hastanın yaşına, inmenin şiddetine ve etkilenen bölgeye göre kişiye özel oluşturulur. Erken dönemde planlanan rehabilitasyon süreci, hastanın iyileşme potansiyelini destekler.

DEĞİŞİKLİKLERLE İNME RİSKİNİ AZALTIN

İnme her yaşta görülebilse de bazı hastalıklar ve alışkanlıklar riski artırır. Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, kalp ritim bozuklukları, sigara, obezite ve hareketsiz yaşam kontrol edilebilir risk faktörleri arasında yer alır.

Tansiyonun kontrol altında tutulması, diyabet ve kolesterol takibi, sigaradan uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme inme riskinin azaltılmasına katkı sağlar. Kalp ritim bozuklukları gibi inme riskini artırabilen hastalıkların erken tanısı ve yönetimi de önem taşır. Riskin azaltılması için düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir.

HAREKETLERİNİZİ GERİ KAZANIN

İnme rehabilitasyonunda kullanılan ileri teknolojiler, hareket eğitimini destekler. Robot destekli sistemler, yürüme ve üst ekstremite hareketlerinin çalışılması amacıyla kullanılır. Bu sistemler, tekrarlayan ve kontrollü egzersizlerin yapılmasına olanak tanır.

Yürüme, adım atma ve denge fonksiyonlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanabilir. Robotik rehabilitasyon, hastanın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir ve fizyoterapist eşliğinde geleneksel egzersizlerle birlikte uygulanır. Amaç, standart tedavinin yerini almak değil, rehabilitasyon programını desteklemektir.

KİŞİYE ÖZEL PLANLANAN TEDAVİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

İnme sonrası iyileşme süreci her hastada farklı ilerler. Beyin hasarının boyutu, rehabilitasyona başlama zamanı ve hastanın sürece katılımı bu süreci etkiler. Bazı hastalar önemli ilerleme kaydederken bazıları uzun süreli desteğe ihtiyaç duyabilir.

Tedavi hedefleri gerçekçi belirlenmeli ve program hastanın gelişimine göre güncellenmelidir. Hasta yakınlarının sürece katılması ve egzersizlerin düzenli olarak sürdürülmesi önem taşır. Kaybedilen fonksiyonların yeniden kazanılması zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Erken müdahale, uygun rehabilitasyon programı ve multidisipliner yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini destekler.