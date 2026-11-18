Bursa'da meyve ve gıda üretimi alanında faaliyet gösteren Alya Meyve ve Gıda'nın konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Borca batık olduğu belirlenen şirketin 12 Kasım 2026 itibarıyla iflasına karar verilirken, mal varlığının tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.

Bursa'da gıda ve meyve üretimi ile pazarlaması alanında faaliyet gösteren Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı.

Mali darboğazdan çıkmak amacıyla konkordato talebinde bulunan şirketin başvurusu, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Bilirkişi raporları ve şirketin mali kayıtlarını inceleyen mahkeme, şirketin borca batık olduğuna hükmetti.

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğüne 112035 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin iflası, 12 Kasım 2026 saat 14.31 itibarıyla açıldı.

ŞİRKETİN MAL VARLIĞI TASFİYE EDİLECEK

Mahkeme, Alya Meyve ve Gıda'nın iflas işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verdi. Bu kapsamda dosyanın Bursa İflas Müdürlüğüne gönderilmesi ve yargılama sırasında yatırılan iflas avanslarının ilgili müdürlüğe aktarılması kararlaştırıldı.

Tasfiye sürecinde şirketin mal varlığı ve borçları incelenecek, alacaklıların haklarına ilişkin yasal işlemler gerçekleştirilecek.

AYNI DOSYADAKİ İKİ DAVACI İÇİN İFLAS KARARI ÇIKMADI

Aynı dosyada konkordato talebinde bulunan ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ceyhun Gündüz hakkında ise iflas kararı verilmedi.

Mahkeme, ALN Fruit Gıda yönünden iflas şartlarının oluşmadığını belirtirken Ceyhun Gündüz'ün tacir sıfatı bulunmadığına hükmetti.

Böylece üç davacının konkordato talepleri reddedilirken yalnızca Alya Meyve ve Gıda'nın iflasına karar verilmiş oldu.

KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme kararında konkordato komiseri İsmail Arı'nın görevine son verilmesi de yer aldı. Ayrıca konkordato mühleti boyunca uygulanan koruma tedbirleri kaldırıldı.

İflas kararının, İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında ilan edilmesine hükmedildi.