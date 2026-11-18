Bir şirketin konkordato talebinde bulunması yalnızca alacaklıları ve çalışanları değil, o işletmeden ürün veya hizmet satın alan müşterileri de ilgilendiriyor. Ödemesi yapılan ancak teslim edilmeyen ürünler ve tamamlanmayan hizmetler için izlenebilecek yollar merak ediliyor.

Mali sorun yaşayan şirketlerin konkordato başvurusu yapması, ticari ilişkilerde çeşitli belirsizliklere neden olabiliyor. Özellikle önceden ödeme yapan ancak ürününü teslim alamayan müşteriler, haklarını nasıl koruyabileceklerini araştırıyor.

Konkordato süreci, şirketin borçlarının belirli bir plan dahilinde yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor. Ancak bu süreçte müşterilerin bütün taleplerinin kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Şirketin hangi aşamada bulunduğu ve müşteriyle yapılan sözleşmenin niteliği önem taşıyor.

ÖN ÖDEME YAPANLARIN ALACAKLARI NE OLACAK?

Ürün veya hizmet için ödeme yapan ancak karşılığını alamayan müşteriler, sözleşmelerini ve ödeme belgelerini incelemeli.

Konkordato sürecinde alacakların bildirilmesi, alacağın niteliğine ve hukuki durumuna göre önem kazanabiliyor.

Özellikle mahkeme tarafından verilen geçici veya kesin mühlet kararları, şirketin işlemlerini ve alacaklıların başvuru yollarını etkileyebiliyor.

TÜKETİCİLERİN BELGELERİNİ SAKLAMASI ÖNEMLİ

Ödeme dekontları, sipariş onayları, faturalar ve şirketle yapılan yazışmalar olası uyuşmazlıklarda kullanılabilecek belgeler arasında bulunuyor.

Tüketici işlemi niteliğindeki uyuşmazlıklarda tüketici mevzuatından kaynaklanan haklar da ayrıca değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle müşterilerin yalnızca şirketin yaptığı açıklamalarla yetinmeyip resmi konkordato kararlarını ve kendilerine ilişkin hukuki bildirimleri takip etmesi gerekiyor.