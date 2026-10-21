Kış aylarında kombinin doğru ayarlanması, evin konforunu korurken enerji tüketiminin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabiliyor. Ancak tasarruf sağlamak için cihazın güvenliğinden ödün verilmemesi gerekiyor.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte kombi kullanımı artıyor. Evlerin yalıtım durumu, dış hava sıcaklığı, kombinin verimliliği ve kullanıcı alışkanlıkları doğal gaz tüketimini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

KOMBİ AYARI NASIL YAPILMALI?

Kalorifer suyu sıcaklığının gereğinden yüksek ayarlanması, bazı evlerde enerji tüketimini artırabiliyor. Uygun sıcaklık; binanın yalıtımına, radyatörlerin büyüklüğüne ve sistemin türüne göre değişiyor.

Oda termostatı kullanılması, evin sıcaklığının daha kontrollü tutulmasına yardımcı olabilir. Kullanılmayan alanların ısıtılması konusunda da evin özellikleri ve tesisat yapısı dikkate alınmalı.

BAKIMI İHMAL ETMEYİN

Kombinin ve ısıtma sisteminin üretici talimatlarına uygun şekilde kontrol edilmesi önem taşıyor. Radyatörlerin önünü kapatmamak, pencere ve kapılardaki hava kaçaklarını azaltmak da ısı kaybını sınırlayabiliyor.

Gaz kokusu hissedilmesi veya karbonmonoksit alarmının devreye girmesi hâlinde cihazla uğraşmak yerine güvenlik prosedürleri uygulanmalı ve yetkili acil yardım birimlerine başvurulmalı.

Kombide bakım ve onarım işlemlerinin yetkili kişilerce yapılması, hem güvenli kullanım hem de enerji verimliliği açısından önem taşıyor.