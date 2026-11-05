Kolombiya'nın güneyindeki El Estrecho kasabasında polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi. Kolombiya basınının aktardığı ayrıntılara göre 1 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Çevredeki binalar da ağır hasar gördü.

AA- Kolombiya'nın Cauca bölgesine bağlı El Estrecho kasabasında polis karakolunu hedef alan şiddetli bir patlama meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki evler, iş yerleri ve güvenlik birimlerine ait binalarda ciddi hasar oluştu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

OTOYOL ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle bölgedeki otoyolun ilgili bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun ulaşıma kapatılması, bölgedeki lojistik faaliyetleri ve ticari hareketliliği de olumsuz etkiledi.

YASA DIŞI GRUPLAR ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR

Cauca bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik güzergâhlarının kontrolünü ele geçirmek isteyen yasa dışı grupların, sık sık güvenlik güçlerini ve altyapı tesislerini hedef aldığı belirtiliyor.