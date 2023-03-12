Kolay olmayacak Okan hocam

Galatasaray kaldığı yerden galibiyet serisine devam ediyor. Okan Buruk, 13 maçlık galibiyet rekorunu 14’e çıkararak gurur duyulan yükselişine devam ediyor. Mertens’in yokluğunda 11’de şans bulan Mata, sadece 22 dakika dayanabildi. Adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyunu terk eden Mata gösterdi ki; Galatasaray seviyesinde bir yarış onun için fazlasıyla geride kalmış.

Kasımpaşa 1. dakikadan itibaren öyle bir otobüs çekti ki, Galatasaray ilk şutunu ancak 33.dakikada Torreira’nın ayağından buldu. Oyuna ikinci yarıda Kasımpaşa kilidini açmak için oyuna giren yeni transfer Zaniolo kalitesini ortaya koydu. 1-0 sonrası oynamak yerine oynatmamaya çıkan Kasımpaşa, otobüsü ceza sahasının önünden çekince keyif veren bir futbol izlemeye başladık.

Kasımpaşa maçında da gördük ki, liderin karşısına çıkan takımların çoğu oynamaktan öte oynatmamak için çıkacak. Okan Buruk’un bu duruma çare bulması gerekiyor. Zaniolo gibi bireysel yetenekleri üst düzey oyuncuların her maçı kurtarma garantisi olmayacağı için rakibi bozma, kapanan defansları açma noktasında Galatasaray takımı daha fazla alternatifler üretmek zorunda. Şampiyonluk kolay gelmeyecek Okan hocam, bugüne kadar yaptığının fazlasını yapmak zorundasın.